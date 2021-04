Borse europee prudenti. A Piazza Affari giù Diasorin

2' di lettura

Scelgono la cautela le Borse europee, che continuano a monitorare con attenzione l'andamento del piano vaccinale e quello dei contagi, con il rischio della varante indiana, con i primi casi che si sono registrati anche in Europa. Dopo la seduta di lunedì 27 aprile, con l'Europa positiva e Wall Street contrastata, l'attenzione è tutta sugli Stati Uniti dove è iniziata la due giorni della Fed e dove prosegue a piena ritmo la stagione delle trimestrali. Oltreoceano sono arrivati i dati di Tesla, che ha chiuso il settimo trimestre in utile e con vendite in crescita di oltre il 70% ma poco sotto le stime degli analisti. Leggermente positivi i future di Wall Street.

A Piazza Affari debole Diasorin, giù i petroliferi

In una giornata in cui non sono attesi dati macro di rilievo in Europa, a Piazza Affari si guarda all’aggiornamento del cda di Cassa Depositi e Prestiti che affronterà il nodo del riassetto Open Fiber e probabilmente quello di Aspi, dove non c’è ancora un accordo con Atlantia. Vendite su Diasorin. Perdono un punto percentuale anche Pirelli & C e i petroliferi, con Saipem e Tenaris sotto pressione. In rialzo Prysmian, Inwit e Recordati.

Occhi sugli Stati Uniti

Gli appuntamenti della settimana sono tanti soprattutto negli Usa. Da un lato ci sono i conti aziendali: dopo Tesla ieri sera, in questi giorni a pubblicare i risultati trimestrali saranno tutte le big tech americane. Oggi è la volta di Google e Microsoft, domani 28 aprile di Apple e il 29 di Amazon. Fino ad oggi tre quarti dei risultati pubblicati dalle aziende quotate a Wall Street ha battuto le attese degli analisti, ma il grosso viene questa settimana.

Il 28 ci sono poi due appuntamenti clou: da un lato la riunione della Fed (non è atteso nessun annuncio, se non la conferma del suo atteggiamento paziente ed espansivo), dall’altro la presentazione al Congresso del nuovo piano di stimoli firmato dal Presidente Biden. Questa volta il piano sarà per le cosiddette “infrastrutture umane” e sarà chiamato “American Family Plan”: l’importo non è noto, ma sul mercato si sconta qualcosa tra i mille e i 1.500 miliardi di dollari.