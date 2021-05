Borse europee prudenti, svetta Atlantia nel giorno dell’assemblea su Aspi

2' di lettura

Apertura debole per Iilistini europei in una seduta in cui l'attività sarà limitata dalla chiusura di Londra e di Wall Street per festività. La prudenza degli investitori è alimentata da un dato sull'attività manifatturiere cinese: in maggio lo slancio della ripresa sembra aver raggiunto il culmine, aprendo interrogativi sull'andamento futuro. Dal punto di vista macroeconomico l'appuntamento cruciale della settimana sarà venerdì con le indicazioni sul mercato del lavoro statunitense.

Gli appuntamenti

Oggi in agenda c’è la pubblicazione dell’inflazione tedesca in maggio. Mercoledì i prezzi dell’Eurozona e il Pil italiano finale del primo trimestre, mentre dagli Stati Uniti arriveranno le valutazioni della Federa Reserve sull’economia (Beige Book)

Il focus degli operatori sarà comunque sul dato del lavoro Usa diffuso venerdì 4 giugno, guardato con attenzione dopo la delusione per quello di aprile.

Wall Street è chiusa per il Memorial Day.

Dove eravamo rimasti

Venerdì le borse hanno archiviato una settimana positiva, dopo un maggio non particolarmente brillante.