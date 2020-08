Dati Usa sul lavoro meglio delle attese, ma Europa e Wall Street restano caute - Crollo sinistri spinge l'utile Unipol Il tasso di disoccupazione Usa è sceso al 10,2% a luglio. Ma gli operatori guardano a un possibile riaccendersi del conflitto tra Usa e Cina dopo la mossa di Trump su Wechat e TikTok di Eleonora Micheli

Il dato americano sul mercato del lavoro di luglio è risultato migliore delle attese, con il tasso di disoccupazione che a luglio è sceso al 10,2%, dall'11,1% del mese precedente. Le Borse europee hanno tentato di portarsi sulla parità, ma alla fine è di nuovo prevalsa la cautela. Per altro anche Wall Street , anche se il mercato Usa ha corso tanto negli ultimi mesi e il Nasdaq proprio ieri ha chiuso sopra gli 11mila punti come non era mai successo nella storia. Francoforte è l'unica ben impostata, beneficiando del dato sulla produzione industriale, che a giugno è salita dell' 8,9%, battendo le attese degli esperti. Tuttavia su base annua è rimasta in calo dell'11,7%. Milano rimane in lieve calo, mentre lo spread rimane in area a 151,9 punti.

Gli investitori preferiscono alleggerire i portafogli in vista del periodo di vacanza delle due prossime settimane e mentre i rapporti tra Stati Uniti e Cina diventano sempre più tesi. Ha creato allarme la decisione del presidente americano, Donald Trump, di vietare entro 45 giorni le transazioni con le cinesi Tencent e ByteDance, società che controllano rispettivamente i social network cinesi, WeChat e TikTok. In più l’amministrazione Trump sta studiando un piano per obbligare le aziende cinesi quotate a Wall Street di adottare i principi contabili Usa, pena lo stop delle contrattazioni sul mercato americano. Nel frattempo la diffusione del virus non rallenta: ormai i contagi nel mondo sono circa 19 milioni e anche in Europa è sempre più temuta una seconda ondata. Il vaccino, inoltre, come ha ricordato l’Oms ieri, non è ancora imminente, sebbene ci siano sperimentazioni fatte sull’uomo.



Occhi puntati su Unipol e Banco Bpm dopo semestrali

A Piazza Affari va avanti a pieno ritmo la stagione delle trimestrali, anche se oggi volge praticamente al termine. Prima dell’apertura di Borsa hanno comunicato i numeri della prima parte dell’anno Unipol e Unipolsai. Entrambe le assicurazioni hanno vantato un utile in crescita, rispettivamente del 74% a 617 milioni e del 48% a 560 milioni. I titoli sono in rialzo. eri a mercati chiusi ha comunicato la semestrale Banco Bpm, archiviata con un utile netto pari a 105,2 milioni, in contrazione dell’82,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nel solo secondo trimestre l’istituto ha registrato un perdita di netta di 46,4 milioni rispetto al risultato positivo di 447,5 milioni registrato nello stesso periodo dell’anno scorso. Le azioni, dopo un avvio tonico, perdono terreno e vanno giù insieme a tutte le banche.

Roma a picco nell'attesa del prezzo dell'opa di Friedkin

Fuori dal paniere principale, la Roma segna la peggior performance del listino. I titoli perdono oltre il 20%, nell'attesa che sia annunciato il prezzo al quale verrà lanciata l'opa da parte di Dan Friedkin, che intanto ha stretto un accordo con James Pallotta per il passaggio di proprietà della squadra di calcio. Operazione che potrebbe portare a un delisting delle azioni giallo-rosse. Secondo i dettagli emersi sull'intesa, il miliardario americano ha pagato per l'86,6% del capitale di As Roma circa 63,4 milioni di euro, pari a un prezzo unitario di 0,116 euro. L'accordo tra Pallotta e Friedkin prevede inoltre che il prezzo da pagare per le altre partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente da As Roma Spv è pari a 8.486.933 euro. Complessivamente il corrispettivo complessivo che il gruppo Friedkin pagherà al venditore cash è pari a 199 milioni di euro, in quanto la somma comprende tra l'altro anche 111,07 milioni che rappresentano il prezzo da pagare per i finanziamenti soci in favore dell'As Roma, erogati dal venditore (As Roma spv llc) per finanziare l’aumento di capitale in opzione, già approvato per 150 milioni massimi. Il nuovo azionista ha già precisato che l’opa obbligatoria potrebbe essere funzionale al delisting del club giallorosso. A incoraggiare le vendite sui titoli del club di calcio è anche l'uscita di ieri dal'Europa League.