Le Borse inaugurano febbraio in rally, a Piazza Affari non si ferma il crollo di Saipem

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nuovo scatto in avanti per le Borse europee nella seduta del primo febbraio dopo la buona performance della vigilia. Anche Wall Street ha chiuso l'ultima giornata in territorio positivo, soprattutto per quanto riguarda l’indice Nasdaq, salito del 3,4%. Gennaio, però, è stato un mese di perdite, con l’indice dei titoli tecnologici Usa che, cedendo il 9%, ha accusato l’andamento peggiore dal 2008. I mercati hanno infatti risentito delle prese di beneficio dopo i guadagni del 2021, delle tensioni geopolitiche internazionali (soprattutto in Ucraina), nonché dei timori legati alle future mosse delle Banche centrali per combattere l’inflazione ormai galoppante (negli States ha raggiunto il 7% annuo). Intanto, va avanti a pieno ritmo la stagione delle trimestrali, sia in Europa, sia Oltreoceano. Negli Usa pubblicheranno i conti, tra gli altri, Alphabet, PayPal, General Motors e Starbucks. In Europa, tra i listini migliori c'è il FTSE MIB che continua così a festeggiare la rielezione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che garantisce anche la stabilità del governo Draghi e il raffreddamento dello spread (ieri calato a 133 punti, dai 150 circa raggiunti nei giorni scorsi). In rialzo il CAC 40 a Parigi, il tedesco DAX 30 e l'indice IBEX 35 in Spagna. Chiusi i mercati cinesi per la festività del nuovo anno lunare, mentre Tokyo ha chiuso in progresso dello 0,28%.

A Milano crolla di nuovo Saipem, brilla Ferrari



A Piazza Affari gli occhi sono ancora puntati su Saipem che, dopo il crollo del 30% della vigilia, è di nuovo debole risentendo del contraccolpo del “profit warning” e dell'annuncio del futuro aumento di capitale. Prudente anche la sua controllante Eni. Sono in lieve rialzo le banche con Intesa Sanpaolo sotto la lente nell’attesa della presentazione del piano industriale, in calendario venerdì 4 febbraio. Corrono invece le azioni di Ferrari, la holding Exor e l’industria con Buzzi Unicem. Fuori dal listino principale gli acquisti stanno premiando Banca Mps mentre si rincorrono le indiscrezioni su un cambio al vertice con le possibili dimissioni dell'attuale a.d. Guido Bastianini. A chiederle, secondo indiscrezioni finora non smentite, sarebbe l'azionista di riferimento della banca, cioè il Tesoro.

Lo spread riparte con l'«effetto Quirinale»

Poco mosso per lo spread BTp/Bund all'indomani di una seduta di forti vendite sui tutti i titoli di Stato dell'Eurozona che hanno tra l'altro riportato in positivo il rendimento del Bund tedesco. Sul mercato secondario dei titoli di stato Mts, il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e il pari scadenza tedesco è indicato a 134 punti base, in frazionale rialzo dai 133 punti base dell'ultimo closing dopo il recupero del 31 gennaio seguito alla conferma di Sergio Mattarella al Quirinale. In lieve rialzo anche il rendimento del BTp decennale benchmark, all'1,38% dall'1,37% del riferimento precedente. Sul fronte dei cambi, l’euro vale 1,1258 dollari (ieri in chiusura a 1,1210 dollari). Passa inoltre di mano a 129,46 yen (129,19), mentre il rapporto dollaro/yen è a 114,99 (115,23). Stabile il prezzo del petrolio: il future marzo sul Wti è pari a 86,54 dollari al barile.



Focus sulla Bce, da Rba stop ad acquisti bond

Il focus è già sulla prossima riunione della Banca centrale europea in calendario per giovedì 3 febbraio: i mercati guardano all’inflazione e al caro energia e si attendono un rientro della politica accomodante prima di quanto preventivato, tanto che iniziano a prezzare un rialzo dei tassi nella prima metà dell’anno. Nell'attesa, la Reserve Bank of Australia ha annunciato lo stop, da febbraio, al piano di acquisti di titoli pubblici che aveva avviato in risposta alla crisi pandemica. Il piano prevedeva l'acquisto settimanale di titoli di Stato per un controvalore di 4 miliardi di dollari australiani (circa 2,8 miliardi di dollari Usa). «Sono stati fatti progressi in modo più rapido del previsto verso i nostri obiettivi e in queste circostante abbiamo giudicato che è il momento giusto per porre termine all'acquisto dei bond» ha dichiarato il governatore della Rba, Philip Lowe, chiarendo però che questa decisione «non implica un primo rialzo dei tassi a breve».

Tokyo in rialzo ma frena nel finale (+0,28%)

Seduta positiva il primo febbraio alla Borsa di Tokyo, infine, sulla scia dell'andamento di Wall Street anche se nel finale sono emerse le prese di beneficio e il listino ha ridotto i guadagni accumulati. L'indice Nikkei dei titoli guida ha chiuso in rialzo dello 0,28% a 27.078 punti dopo aver fatto segnare, nel durante, un rialzo massimo dell'1,5%. In una giornata festiva per le borse cinesi, la principale piazza asiatica ha registrato la buona vena degli investitori dopo il recupero di Wall Street e in particolare i nuovi progressi registrati sul listino tecnologico Usa, il Nasdaq. Nel finale, a raffreddare gli umori, ha contribuito anche l'apprezzamento dello yen contro il dollaro Usa che penalizza i titoli dei grandi gruppi esportatori nipponici.