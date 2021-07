Borse tutte in rialzo, nuovo record per Nasdaq e S&P 500. A Milano corre Buzzi

3' di lettura

Borse europee in accelerata con Wall Street, dove il Nasdaq aggiorna ancora i nuovi massimi e gli investitori aspettano le minute dell'ultima riunione della Federal Reserve. Premiati i titoli tecnologici, mentre i rendimenti dei Treasury scivolano sui minimi da quattro mesi, con il decennale sotto l'1,3% per la prima volta da febbraio. Resta comunque una prudenza di fondo, a causa dei nuovi focolai di Covid 19 che rischiano di frenare la ripresa economica. A Tokyo, alla vigilia delle Olimpiadi, si va verso una proroga dello stato di emergenza, in Nuova Zelanda e Indonesia sono state estese le restrizioni per fronteggiare la pandemia e anche in nove Paesi europei sono al vaglio nuove misure per contrastare la diffusione della pandemia.

Tra le piazze europee la migliore è Francoforte, nonostante il dato deludente sulla produzione industriale tedesca di maggio, mentre indicazioni positive sono arrivate dall'istituto Ifo, con le aspettative di produzione nel settore manifatturiero tedesco rimaste a un livello elevato a giugno. L'euro è in calo verso quota 1,18 dollari, lo spread resta sopra i 100 punti mentre riprende a salire il petrolio dopo la frenata di martedì 6 luglio.

Wall Street positiva, nuovo record per Nasdaq e S&P

Apertura in rialzo a Wall Street, spinto dai titoli tecnologici il Nasdaq Composite ha subito aggiornato il record intraday, così come l'S&P500. Nella seduta di martedì 6 luglio l'S&P500 ha chiuso in calo e ha così interrotto una serie di sette chiusure consecutive in rialzo, la migliore dallo scorso agosto. Sul fronte azionario, restano in sofferenza i titoli cinesi, presi di mira dalle autorità di Pechino. Non solo il governo si muove contro le società già sbarcate a Wall Street, ma ha deciso di inasprire le regole per quelle che cercheranno in futuro di quotarsi all'estero. Il titolo di Didi Global è ancora in pesante calo dopo essere crollato martedì del 19% dopo che la Cina ha imposto ai negozi di app di rimuovere l'applicazione della "Uber cinese", citando timori per la sicurezza dei dati degli utenti, e aver aperto un'indagine sulla rete di sicurezza dell'azienda.

A Milano ancora fiacche le banche. Corre Buzzi, giù Tim

A Piazza Affari sono ancora fiacche le banche dopo la frenata della vigilia. Male Unicredit, mentre tiene le posizioni Mediobanca nell'attesa che sia fatta chiarezza sui progetti per l'istituto di Leonardo Del Vecchio, salito al 19% del capitale. Stellantis frena in attesa del piano del gruppo sull'elettrico. Il miglior titolo del Ftse Mib è Buzzi Unicem, in un settore europeo delle costruzioni in fermento al traino di Heidelbergcement. Gli analisti di Ubs si aspettano conti del secondo trimestre migliori del previsto. Tra le blue chips vanno bene le Interpump Group, le Stmicroelectronics e le Recordati,Per contro è ancora debole Telecom Italia, complici i timori che i tempi per la costituzione di una rete unica siano più lunghi del previsto. La firma dell'operazione che definisce l'uscita di Enel dal capitale di Open Fiber e il riassetto con Cdp al 60% e Macquarie al 40% è slittata infatti a fine luglio e il closing non dovrebbe arrivare prima dell'autunno: passaggi per lo più tecnici in attesa che si faccia chiarezza sulla volontà o meno di combinare dal punto di vista societario gli asset di Tim e Open Fiber nella banda larga.

Autogrill sotto la lente sull'apertura a deal straordinari

Fuori dal paniere principale, Autogrill è sotto la lente: partita in rialzo di oltre il 2%, ha frenato, mentre gli investitori si interrogano se la società, forte dell'aumento di capitale da 600 milioni andato in porto con successo, possa annunciare a breve operazioni straordinarie. Indiscrezioni di stampa ipotizzano un possibile accordo tra la società e la svizzera Dufry, ma l'azienda ha precisato che, «ad oggi nessuna operazione straordinaria è al vaglio del cda, pur ribadendo di essere sempre aperta a valutare qualsiasi opportunità che il mercato possa offrire per conseguire i propri obiettivi strategici».