Borse europee aprono di slancio in attesa dell'inflazione Usa. A Milano banche in luce

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Viaggiano di slancio le Borse europee, con l’inflazione americana che catalizza l’attenzione degli investitori. L’andamento dei prezzi è in focus per capire quanto saranno aggressive le prossime mosse della Federal Reserve, dopo il rialzo di 50 punti base e il mercato si aspetta altri due rialzi sempre di mezzo punto percentuale, anche se non è esclusa una mossa più aggressiva. I prezzi al consumo negli Stati Uniti, secondo gli analisti, dovrebbero aver superato il picco e l’attesa è per un dato mensile di +0,2% in aprile dopo il +1,2% di marzo, con un tasso annuo all’8,1% in calo dall’8,5% precedente, il top dal 1981.

Nell'attesa gli indici europei sono tutti in rialzo, in particolare il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, il FT-SE 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam. Intanto, le Borse asiatiche hanno recuperato terreno dai minimi di due anni, con la Cina che ha annunciato l’azzeramento dei nuovi casi Covid a Shanghai. Anche in Cina, l’inflazione corre con i prezzi al consumo saliti del 2,1% rispetto a un anno prima, oltre le attese, soprattutto a causa dei prezzi degli alimentari, mentre i prezzi alla produzione sono saliti dell’8%. L’attenzione è alta anche sul fronte energetico, dopo lo stop al gas russo in Donbass da parte di Kiev.

A Milano focus sulle trimestrali, occhi su Mediobanca

Sull'azionario, focus sempre sulle trimestrali. A Milano occhi puntati su Mediobanca con le mosse sul dossier Generali al centro dell'attenzione. Gli acquisti premiano Unicredit tra le migliori del Ftse Mib, bene anche Banca Mediolanum dopo i conti così come Pirelli & C e Banca Pop Er, già alla vigilia la migliore con un rally arrivato anche oltre 10 punti, e Davide Campari. In coda al listino le utility, mentre recuperano Leonardo - Finmeccanica e Saipem.

Spread torna a 200 punti, rendimento al 3,02%

Andamento in rialzo per lo spread BTp e Bund che ritorna sulla soglia di 200 punti base. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari durata tedesco è indicato a 200 punti base, tre in più rispetto alla chiusura precedente a 197 punti base. Stabile il rendimento del decennale benchmark italiano che si attesta sul 3,02%, lo stesso livello dell'ultimo riferimento.

Petrolio in rialzo, cala il prezzo del gas

L’attenzione è alta anche sul fronte energetico, dopo lo stop al gas russo in Donbass da parte di Kiev. Al momento i prezzi del gas sono in calo dello 0,5% a 98,3 euro al MWh. In rialzo i prezzi del petrolio dopo lo scivolone delle ultime due sedute, con il Brent che sale del 2,8% a 105,35 dollari al barile mentre il Wti avanza del 2,9% a 102,66 dollari. Sul mercato valutario, l'euro è in lieve rialzo in attesa dell'inflazione Usa e passa di mano a 1,0541 dollari (da 1,0538 ieri in chiusura) e per 137,28 yen (137,31).