Borse europee in rialzo in attesa del vertice Fed, petrolio sui massimi

Sul mercato dei cambi, euro in rafforzamento a 1,2121 dollari (1,2101 venerdì in chiusura). La moneta unica vale anche 132,92 yen (132,83), mentre il rapporto dollaro/yen è a 109,66 (109,78). In rialzo il prezzo del petrolio, che si porta sui massimi da 32 mesi grazie alla crescita della domanda globale: la scorsa settimana l'Agenzia internazionale dell'energia ha previsto un ritorno della domanda ai livelli pre Covid il prossimo anno, invitando i paesi produttori dell'Opec+ a mantenere il bilanciamento del mercato aumentando la produzione. Il future luglio sul Wti sale dello 0,68% a 71,39 dollari al barile, mentre la consegna agosto sul Brent guadagna lo 0,76% a 73,24 dollari.

Dall’inflazione alla Fed

Il tema dell’inflazione continua a dominare sui mercati. Giovedì scorso quella americana è salita del 5%, livello massimo degli ultimi 13 anni. Questo avrebbe dovuto spaventare i mercati. Invece no: le Borse hanno aggiornato i record storici in Usa e anche i rendimenti Usa sono scesi la settimana scorsa con un movimento (-13 punti base) che non si vedeva da un anno. Motivo: le Borse scommettono sul fatto che l’inflazione sia temporanea e che non cambi la politica delle banche centrali. In Europa giovedì scorso la Bce ha avvalorato questa tesi. Questa settimana tocca alla Fed, che si riunisce martedì e mercoledì.

