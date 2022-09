Borse europee caute, a Milano svetta Unicredit su scommessa M&A in Germania

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le Borse europee rallentano il passo dopo una partenza vivace sostenuta dal settore auto, dalle banche e dalle società di viaggi e trasporti, mentre i listini asiatici sono positivi (NIKKEI 225i, HANG SENG, Shanghai) alla vigilia delle decisioni della Federal Reserve in materia di politica monetaria americana. Secondo gli esperti domani l’istituto centrale Usa dovrebbe alzare i tassi di 75 punti base per la terza volta consecutiva, in modo da frenare l’inflazione. Saranno inoltre seguite le parole del numero uno, Jerome Powell, per comprendere le future mosse dell'istituto sul costo del denaro.

Per altro in settimana sono attese anche le mosse delle banche centrali del Giappone, della Svezia, della Svizzera, della Norvegia e del Regno Unito, oltre che di alcune banche centrali di mercati emergenti, come Filippine, Indonesia, Taiwan e Turchia. La banca centrale svedese ha alzato i tassi di interesse di 100 punti base portandoli all'1,75%.

Nell'ultima seduta Wall Street ha chiuso in rialzo (S&P500, NASDAQ COMP) mentre l'Europa era stata contrastata con Francoforte più tonica, Milano piatta e altri listini come Parigi e Londra in calo.

A Milano bene Unicredit, giù Banca Generali

A Piazza Affari (FTSE MIB) svetta Unicredit dopo l'interesse per acquisizioni in Germania dichiarata dall'amministratore delegato Andrea Orcel in una intervista ad Handelsblatt. Deboli le azioni di Banca Generali, dopo l’accordo tombale siglato dalla società con l’Agenzia delle Entrate: saranno pagati circa 46 milioni di euro per chiudere la vertenza sul transfer pricing. Attenzione anche su Intesa Sanpaolo: l'Antitrust ha avviato una istruttoria per una presunta pratica commerciale scorretta adottata nell'attività di commercializzazione dei mutui immobiliari per i consumatori: secondo gli operatori, trattandosi di una verifica sui preammortamenti, la dimensione della contestazione dovrebbe essere contenuta. Tra gli istituti di credito salgono Banco Bpm e Banca Pop Er Banca. Bene Eni che non soffre le indiscrezioni sullo slittamento dei tempi per la quotazione di Plenitude, la controllata dei servizi gas e luce e delle rinnovabili. In risalita Telecom Italia, dopo la recente debolezza e sulla notizia che il numero uno, Pietro Labriola, ha acquistato 270mila azioni.

Sul fronte dei cambi, l’euro resta agganciato alla parità nei confronti del dollaro. In risalita i prezzi del petrolio, mentre scendono quelli del gas naturale in Europa.