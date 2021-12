Borse europee in rialzo nella settimana delle banche centrali

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - I mercati azionari europei iniziano in rialzo una settimana che vedrà protagoniste le banche centrali, visto che tutti i principali istituti hanno in calendario l'ultima riunione di politica monetaria del 2021. Nonostante la diffusione dei contagi, i timori per un impatto significativo della variante Omicron sull'andamento dell'economia si sono ridimensionati. Dopo una ottava di brillante recupero, in cui lo Stoxx600 ha guadagnato il 2,7% e Piazza Affari il 3,02%, gli indici sono tutti in territorio positivo, come mostra l'andamento del FTSE MIB di Milano, del CAC 40 di Parigi, del DAX 40 di Francoforte, del Ftse 100 di Londra, dell'IBEX 35 di Madrid e dell'AEX di Amsterdam.

In primo luogo, scrivono gli analisti di Mps Capital Services sintetizzando gli appuntamenti cruciali della settimana, avremo mercoledì la decisione della Fed (attesa accelerare il ritmo del tapering), mentre giovedì ci sarà la riunione Bce (che si pronuncerà sul post-Pepp atteso terminare a marzo) e quella della BoE (attesa lasciare i tassi invariati dopo gli ultimi dati macro e in attesa delle evoluzioni sul fronte Covid). Fed e Bce sono attese fornire anche le nuove stime di crescita ed inflazione (fino al 2024 per la Bce) con revisione al rialzo delle seconde. Oltre a questi, sono in programma le riunioni della Banca centrale giapponese, di quella svizzera e di quella norvegese.

A Milano scatta Tim, bene i farmaceutici

A Piazza Affari scatto di Telecom Italia tra i rumors secondo cui KKR potrebbe procedere a formalizzare l'offerta anche senza due diligence. Bene Amplifon e Recordati tra i titoli del settore sanitario, mentre Tenaris guida i rialzi dei petroliferi. Tra le banche guadagna Unicredit: in una intervista a Il Sole 24 Ore il ceo Andrea Orcel ha dichiarato che il gruppo potrebbe guardare ad acquisizioni sia in Italia sia all'estero. «Ma ora non abbiamo dossier sul tavolo, l'M&A ha senso se crea valore e questo dipende anche dalle valutazioni relative di mercato«, ha detto. Giù Italgas dopo il grave incidente di Ravanusa in provincia di Agrigento con il crollo di alcune palazzine dovuto a una perdita di gas: la società che gestisce la distribuzione ha precisato di non aver avuto segnalazioni di fughe di gas nei giorni precedenti e di aver ispezionato la rete nel 2020 e nel 2021.Fuori dal Ftse Mib sale Banca Mps tra le voci di un ricambio al vertice operativo dell'istituto di Siena. Ancora non segnano un prezzo di apertura i titoli ex Mediaset, Mfe A e Mfe B, nella prima seduta in cui è operativo lo split azionario.

Spread in rialzo sopra quota 130 punti

Andamento in rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005436693) e il titolo di pari durata tedesco è indicato a 132 punti base, dai 129 punti base del closing di venerdì. In salita anche il rendimento del BTp decennale benchmark, che si attesta allo 0,98% dallo 0,96% del riferimento precedente.





