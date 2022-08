Borse europee in rialzo, si guarda a dato su inflazione Usa. Petrolio recupera

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee sono in rialzo nella prima seduta della settimana. A Piazza Affari parte con il piede giusto il FTSE MIB, muovendosi in linea con i principali indici continentali, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'AEX di Amsterdam e l'IBEX 35 di Madrid. Dopo la pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro Usa venerdì, resta al centro dell'attenzione la Federal Reserve, con gli investitori che si interrogano sulla possibilità che intervenga in maniera ancora più aggressiva sui tassi dopo che la disoccupazione a luglio è scesa al 3,5% e sono stati creati più posti di lavoro del previsto. Tuttavia, si aspetta il nuovo dato sull'inflazione Usa, che sarà pubblicato mercoledì 10 agosto, per avere un quadro più completo dal punto di vista macroeconomico. Intanto, dopo la visita a Taiwan della speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, restano alte le tensioni tra Usa e Cina, con Pechino che continua le esercitazioni militari marittime e aree. Per quanto riguarda il nostro Paese, venerdì sera, l’agenzia Moody’s, nel confermare a “Baa3” il rating sul debito sovrano dell'Italia, ha abbassato l’outlook, portandolo da “stabile” a “negativo”. La decisione è stata presa alla luce dei recenti sviluppi della politica interna, con la crisi del governo guidato da Mario Draghi e le elezioni anticipate che si terranno il 25 settembre.

In rialzo Bper, bene i petroliferi

Guardando ai titoli, sul Ftse Mib si muovono bene parte dei finanziari guidati al rialzo da Banca Pop Er, con Unipol. Il recupero del petrolio spinge i titoli dl comparto: Tenaris, Eni e Saipem sono tra i migliori. Segno opposto per Banco Bpm.

Loading...

Spread in calo a 205 punti base, rendimento in rialzo

Avvio in flessione per lo spread BTp/Bund. A inizio seduta il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco si è attestato a 205 punti base dai 206 della vigilia. Sale invece il rendimento del BTp decennale benchmark che segna 3,3% dal 3,02% di venerdì.

Andamento dello spread Btp / Bund Loading...





Il greggio torna a salire, lieve recupero dell'euro

Per quanto riguarda il greggio, il contratto consegna ottobre sul Brent sale in area 96 dollari al barile e quello scadenza settembre sul Wti avvicina quota 90 dollari al barile. Sul mercato dei cambi, l'euro vale 1,0186 dollari (1,0152 venerdì in chiusura), e 137,765 yen (137,46), quando il biglietto verde passa di mano a 135,227 yen (135,35). Infine, ad Amsterdam il gas naturale si attesta a 199,75 euro al megawattora (+1,7%).