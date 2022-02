Vertice Biden-Putin non basta, le Borse europee si indeboliscono

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) Le Borse europee, dopo un avvio al rialzo, hanno bruscamente rallentato il passo, dal momento che la situazione in Ucraina rimane fluida, con il contesto in Dombass esplosivo. In prima battuta gli investitori hanno tirato un sospiro di sollievo sulla notizia che il presidente americano, Joe Biden, e quello russo, Vladimir Putin, si incontreranno nei prossimi giorni per trovare una soluzione diplomatica alla crisi in Est Europa. Così, dopo ore convulse e minacce di guerra che si sono rincorse nel fine settimana, è arrivata la sperata notizia dell'incontro Biden-Putin, annunciata prima dall'Eliseo, che ha organizzato l'incontro, e poi confermata dall portavoce della Casa Bianca, che tuttavia ha precisato che il meeting avverrà solamente se nel frattempo «non sia avvenuta un’invasione» dell’Ucraina da parte della Russia. II vertice Biden-Putin sarà preceduto da quello tra il segretario di Stato americano, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. Tuttavia per adesso il Cremlino non ha dato conferme. Sulle prime battute Milano è partita in rialzo allo 0,6%, con lo spread in risalita sopra i 166 punti. Poi l'indice milanese ha invertito la rotta, ripiegando di circa mezzo punto percentuale. Anche gli altri listini del Vecchio Continente hanno rallentato il passo e procedono contrastati. Wall Street oggi rimarrà chiusa per il President 's Day. Tokyo ha invece chiuso in ribasso dello 0,78%.

Rallenta l'attività manifatturiera in Europa, accelera quella dei servizi

Intanto sul fronte macro, è emerso che a febbraio nell'Eurozona l'Indice Pmi manifatturiero si è attestato a 58,4 punti, diminuendo rispetto ai 58,7 punti di gennaio, secondo le rilevazioni di Markit. Invece l'Indice Pmi per il settore dei servizi si è portato ai massimi degli ultimi 3 mesi raggiungendo quota 55,8 punti (51,1 a gennaio), cosicché l'Indice Pmi composito è migliorato a 55,8 punti (da 52,3 punti), massimo degli ultimi 5 mesi. Per il momento, comunque, le notizie economiche e le analisi sono relegate in secondo piano, anche se il focus rimane sull'inflazione e sulle future mosse delle banche centrali, che potrebbero alzare il costo del denaro per far fronte al caro-vita.

A Piazza Affari in evidenza Nexi, scivola Exor

A Piazza Affari spicca la performance di Nexi., che rialza la testa dopo la recente debolezza. Gli occhi degli operatori sono inoltre puntati su Exor, con le azioni in deciso ribasso, dopo che la holding di casa Agnelli ha che venerdì scorso ha annunciato un accordo transattivo da 746 milioni con il fisco italiano per risolvere il contenzioso in merito all`applicazione della Participation Exemption in occasione della fusione tra la società di diritto italiano Exor e la sua controllata olandese Exor Holding N.V. per creare l`odierna Exor. «La notizia è inattesa, anche perché si tratta di una questione sorta nel corso del 2021 e ha un impatto negativo del 3% circa sul NAV», hanno commentato gli analisti di Equita, che ad ogni modo consigliano di acquistare le azioni (giudizio di 'Buy'), visto che i titoli hanno uno sconto sul NAV elevato, attorno al 40%. Tra le blue chips vanno male le Banca Generali, registrando una delle performance peggiori del Ftse Mib. I titoli risentono dello stacco del dividendo. Sono sotto la parità anche Prysmian e Iveco Group.

Euro in rafforzamento sul dollaro, in calo il petrolio

Sul mercato dei cambi, l'euro è in rafforzamento sul dollaro a 1,1384 dollari da 1,1335 venerdì in chiusura. Perde quota il petrolio: il future aprile sul Wti cede lo 0,69% a 89,59 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent scivola dello 0,43% a 93,14 dollari.