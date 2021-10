Le utility tengono a galla l’Europa, Milano (+0,3%) si aggrappa a Enel. Attesa per i conti Netflix

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Con il pensiero rivolto alla stagione delle trimestrali, il cui avvio è ormai imminente anche in Italia, il FTSE MIB si è aggrappato agli acquisti sulle utility, Enel in testa, e i petroliferi per terminare la seduta del 19 ottobre sopra la parità. Il resto dei listini europei ha invece chiuso in ordine sparso, cercando di scacciare i timori per l’inflazione, la crisi energetica e un inasprimento delle politiche monetarie da parte delle Banche centrali, visti anche i recenti risultati in chiaroscuro sulla ripresa cinese. Nel frattempo, a Wall Street, dopo i conti degli istituti di credito sopra le attese, è toccato al colosso Johnson & Johnson superare le stime, mentre a mercati chiusi sarà il turno di Netflix, con gli analisti che si attendono un “effetto Squid Game” (dal nome della serie sudcoreana di successo).

Attesa per i numeri delle big tech Usa

Dopo le grandi banche, infatti, ora è la volta dei numeri delle big tech Usa, molto attese dal mercato: «I risultati delle banche d’affari americane sono stati ben oltre le più rosee aspettative, grazie alle commissioni record su operazioni di M&A. Ci aspettiamo trimestrali positive anche dalle principali società tecnologiche, ma più in linea con le attese e con tassi di crescita in discesa rispetto ai livelli elevatissimi dei trimestri precedenti», dice Luigi Nardella di Ceresio Investors. Microsoft, Alphabet e Amazon «continuano a beneficiare di una forte domanda per i loro servizi di cloud computing», aggiunge. Anche Apple e Facebook «dovrebbero annunciare buoni risultati, nonostante qualche recente problema per l’approvvigionamento dei nuovi iPhone e gli effetti su Facebook delle nuove impostazioni sulla privacy contenute negli ultimi aggiornamenti di iOS nei dispositivi Apple».

Loading...

A Piazza Affari brilla Enel, scivola Mediolanum

Per quanto riguarda i titoli, a Piazza Affari la migliore è stata Enel, tra le altre cose incoraggiata dal calo dei rendimenti dei titoli di stato, mentre è salita la controllata spagnola Endesa. Bene anche Saipem, che ha firmato con il gruppo americano Honeywell un accordo per lo sviluppo di soluzioni digitali nelle tecnologie per la produzione di urea. Il comparto energetico, pur con alcune eccezioni, (Tenaris, Eni, Prysmian) è stato sostenuto dal nuovo rialzo del greggio, che guadagna circa il 10% da inizio mese (il Wti è ai massimi dall'autunno 2014). Le banche, dopo la recente corsa, hanno invece perso terreno chiudendo in ordine sparso (Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo e Banca Mediolanum, la peggiore del FTSE MIB).

Nel resto d'Europa, i tecnologici dopo un avvio debole hanno invertito la rotta, terminando in rialzo, nonostante le vendite abbiano colpito Ericsson, penalizzata dalla carenza dei componenti. In calo anche la francese Danone, che ha chiuso il trimestre con un rallentamento delle vendite e costi in aumento.