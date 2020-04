Borse in rosso dopo il crash del petrolio. A Piazza Affari giù i titoli oil Il petrolio in Asia tenta un recupero dopo essere crollato in territorio negativo. Vendite sui titoli oil, investitori preoccupati per le incertezze sulla fine de lockdown. Si allenta la tensione sullo spread che resta sopra i 240 punti base, occhi puntati sul consiglio europeo del 23 aprile di Chiara Di Cristofaro e Paolo Paronetto

Il crollo storico del petrolio, con i contratti sul Wti scesi in territorio negativo, pesa sull'azionario, con le Borse europee che partono in deciso ribasso, in linea con l'andamento delle Borse asiatiche, tutte in rosso. I l greggio ha recuperato in parte in Asia, ma le quotazioni restano ancora sotto pressione. Sul mercato pesano le preoccupazioni per la recessione in arrivo e il conseguente crollo della domanda di greggio, ma il sentiment è peggiorato anche dalle incertezze sulla fine del lockdown. L'Oms ha avvertito del pericolo per una riapertura troppo anciticipata. Un altro elemento di incertezza arriva dalle indiscrezioni sulle condizioni di salute del leader Nord coreano Kim Jong Un che sarebbe stato sottoposto a un

intervento cardiovascolare la scorsa settimana.

Il petrolio fallisce il tentativo i rimbalzo dopo il crash

Tentativo di rimbalzo del prezzo del petrolio sui mercati asiatici dopo il "crash" storico della vigilia, ma già all'apertura dei mercati europei si registra un ritorno delle vendite. Nell'ultima seduta di scambi prima della scadenza il future maggio sul Wti è risalito a 2 dollari al barile sui mercati asiatici per poi tornare a 1 dollaro, dopo essere precipitato sotto zero per la prima volta nella storia nella seduta di lunedì 20 aprile e fino a un minimo di -40,32 dollari. Il contratto giugno, intanto, viaggia intorno ai 20 dollari. L'elevato spread tra le due scadenze riflette una situazione di "contango record", vale a dire una curva dei prezzi molto ripida a causa del timore di non trovare posto libero per lo stoccaggio del greggio nel breve termine. Il tutto mentre la domanda di energia è precipitata a causa della recessione globale innescata dalla pandemia di coronavirus, i paesi produttori faticano ad accordarsi sui tagli all'output e le riserve sono sature. Le vendite sono più pesanti sui contratti sul Brent, che trattano sotto i 24 dollari al barile.



Borse asiatiche tutte in rosso

Le borse asiatiche hanno terminato la seduta in rosso, con Tokyo che perde circa l’1,5 per cento. I futures mostrano borse europee avviate alla apertura in territorio negativo. I timori sulla tenuta della domanda in tempi di lockdown si sono sfogati ieri soprattutto sul greggio, reduce da un crollo senza precedenti sul Wti. In Borsa il settore in Europa è riuscito a limitare le perdite a mezzo punto percentuale.

Una flessione giornaliera contenuta se rapportata al tonfo del greggio che tuttavia va letta anche alla luce di quanto il comparto ha perso nell’ultima settimana (-7%) e da inizio anno (-36%).

«Anche qualora dovesse esserci un netto rimbalzo dei prezzi del greggio nella seconda parte dell’anno non crediamo che ciò possa comportare per il settore un ritorno alla normalità in termini di redditività» ammoniscono gli analisti di Capital Economics. E le preoccupazioni sulla tenuta del conto economico si sommano a quelle sulla sostenibilità del debito di molte società del settore.