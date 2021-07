Borse europee in calo su timori Covid. A Milano giù Tim dopo revisione stime

3' di lettura

Prima seduta della settimana iin netto calo per le Borse europee, in scia alle piazze asiatiche, con gli investitori che, come nella precedente ottava, si mostrano preoccupati per l'andamento del numero dei contagi da Covid-19 e per le misure restrittive su cui si torna a discutere. In Gran Bretagna, per contro, oggi scatta il così detto "freedom day" ossia il ritorno alla normalità, nonostante il numero dei contagi sia elevato, attorno ai 50.000 casi. Sullo sfondo rimane il dubbio sulle mosse delle banche centrali e soprattutto della Federal Reserve, tenendo conto del fatto che l’inflazione sta salendo notevolmente e che a riportare il sereno non bastano le rassicurazioni dei governatori, Jerome Powell in testa. Nei giorni scorsi anche la segretaria al Tesoro statunitense, Janet Yellen, ha espresso preoccupazione, sebbene si sia detta convinta che «nel medio periodo vedremo l'inflazione tornare a livelli normali».

Così, gli indici europei sono tutti in rosso, a partire dal FTSE MIB di Milano, seguito dal CAC 40 di Parigi, il DAX 30 di Francoforte, il Ftse 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

A Piazza Affari occhi su Tim, in calo anche le utility

A Piazza Affari gli occhi sono puntati su Telecom Italia, in coda al listino principale, dopo che il gruppo ha rivisto le stime anche alla luce dell’accordo siglato con Dazn. In merito alla rete comune, il numero uno, Luigi Gubitosi, dalle pagine del Corriere della Sera ha ribadito che è «una grande opportunità per risparmiare ed è indiscutibile che l'utilizzo ottimale di strutture già esistenti darebbe certezze sul raggiungimento degli obiettivi di copertura al 2026 indicati dal ministro Colao». Deboli anche le utility, in particolare Enel e Italgas,. Pochi i titoli in rialzo: per il momento si salvano solo i farmaceutici, con Diasorin e Recordati attorno alla parità.

Loading...

Euro sotto quota 1.18 $, petrolio giù dopo accordo Opec+

Sul fronte dei cambi, la moneta unica torna sotto quota 1,18 dollari e passa di mano a 1,1789 dollari (1,1814 alla chiusura precedente) e a 129,645 yen (130,03), mentre il dollaro vale 109,947. Infine, in calo il greggio dopo che i Paesi dell'Opec+ hanno concordato di allentare ulteriormente i tagli all’offerta di petrolio a partire da agosto e di estendere un patto generale di gestione dell’offerta fino alla fine del 2022: il Wti, contratto di agosto, scende dello 0,99% a 71,1 dollari al barile, mentre il Brent settembre scende dell'1,25% a 72,67 dollari.



Spread in rialzo verso 110 punti

Andamento in rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (IT0005436693) e il pari durata tedesco segna 108 punti base, 4 in più dell'ultimo riferimento di venerdì scorso. Sale leggermente anche il rendimento dei titoli italiani decennali allo 0,73% dallo 0,7% della vigilia.

Tokyo in calo su timori Covid e ripresa

La Borsa di Tokyo ha chiuso in brusco calo, ancora stressata dalla crisi sanitaria in Giappone mentre le Olimpiadi di Tokyo sono ormai imminenti (nonostante le numerose restrizioni per tutti i partecipanti, diversi atleti sono gia' risultati positivi), e sullo sfondo permangono le preoccupazioni per la ripresa economica globale. In particolare l'indice Nikkei ha perso l'1,25% a 27.652 punti. Sabato a Tokyo sono stati registrati in totale 1.410 nuovi casi di coronavirus, un nuovo record da gennaio per la capitale giapponese.