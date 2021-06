L'Europa recupera terreno, Milano supera effetto stacco cedole. Stellantis in allungo

4' di lettura

Dopo una prima parte di seduta in netto calo, sulla scia della debolezza dei mercati asiatici (-3,6% Tokyo e -1,4% l'indice Msci sugli altri listini dell'area), le Borse europee si sono portate in territorio positivo, sostenute dal comparto automotive e da quello della chimica. Così il FTSE MIB di Piazza Affari ha girato in positivo e regge il colpo nonostante lo stacco cedola di 7 big, che incide in negativo per uno 0,23%, mentre il DAX 30 di Francoforte guida i rialzi in Europa con un incremento intorno a un punto percentuale. Rimbalzo anche per Wall Street dopo la settimana nera del Dow Jones che è arretrato complessivamente del 3,5%.

Detto questo, non sono del tutto accantonate le incertezze legate a una Federal Reserve più «falco» del previsto e la conseguente minore appetibilità degli asset più rischiosi. Gli annunci della scorsa settimana, che hanno portato il mercato ad anticipare al 2023 (se non a fine 2022) l'atteso avvio della stretta di politica monetaria da parte della Fed, hanno portato gli investitori a correggere le posizioni su quei settori che hanno corso di più. "Sono quindi in corso le prese di profitto sugli asset che avevano beneficiato dei reflation trade da inizio anno (commodity, settori value sull’equity) in un contesto di marcato ribasso dei tassi a lungo termine con appiattimento delle curve e rafforzamento del biglietto verde" è il commento di Mps Capital Services.

Wall Street risale, il falco Bullard insiste su rischi inflazione

Wall Street in buon rialzo dopo la chiusura in negativo di venerdì che aveva segnato la peggiore settimana di borsa dalla fine di ottobre (-3,5% il Dow Jones). Il mercato recupera terreno dopo che la Federal Reserve ha palesato le sue intenzioni di anticipare il rialzo dei tassi di interesse al 2023, se non addirittura a fine 2022. Gli analisti interpellati oggi da Cnbc prevedono comunque che una maggiore crescita economica sosterrà le azioni perché gli americani aumenteranno la spesa in beni e servizi man mano che le restrizioni della pandemia si attenueranno, mentre per i titoli tecnologici si prevedono performance che supereranno le attese. L'attività economica nazionale statunitense resta in espansione in maggio ed e' cresciuta rispetto al mese precedente. L'indice che ne misura la performance, stilato dalla Federal Reserve di Chicago, e' salito a 0,29 punti, contro attese per un dato a 0,32 punti.

Il presidente della Fed di St.Louis, James Bullard, è tornato a sottolineare, come già fatto nei giorni scorsi, che l'inflazione negli Stati Uniti è più intesa di quanto atteso (2,5% il dato core Pce stimato per il 2022) e quindi è necessario essere "agili" da parte della Fed sulla politica monetaria ragionando su un incremento dei tassi a fine 2022.

Riflettori su Cnhi dopo acquisizione Raven, bene Stellantis

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, tra le migliori Stellantis, che beneficia del buon andamento del comparto auto europeo, mentre in coda si piazzano Snam Rete Gas e Terna, entrambe penalizzate dall'effetto cedola. Effetto stacco dividendi anche per Telecom Italia, Exor, Stmicroelectron, Pirelli & C e Poste Italiane. In discesa anche Cnh Industrial, dopo l'annuncio dell'accordo per acquisire il 100% delle azioni di Raven Industries, attiva nelle tecnologie di agricoltura di precisione con sede negli Stati Uniti, a una valutazione di 2,1 miliardi di dollari. Bene invece Prysmian, che ha ottenuto una nuova commessa da 900 milioni di dollari negli Stati Uniti, ma anche Finecobank e Amplifon.

Andamento dello spread Btp / Bund

Spread in calo sotto 110 punti

Dopo il trend rialzista degli ultimi giorni, andamento in leggero calo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale tra il decennale benchmark italiano (IT0005436693) e il pari durata tedesco e' indicato 108 punti base, tre in meno rispetto al closing di venerdì scorso. Il rendimento dei BTp decennali resta allo 0,87%, lo stesso valore della vigilia.