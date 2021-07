Borse europee in rosso tra variante Delta e calo petrolio. A Piazza Affari scivolano le banche

3' di lettura

Prosegue all’insegna della volatilità la settimana delle Borse europee. Dopo i rialzi della vigilia, infatti, i listini del Vecchio Continente sono nuovamente in forte "rosso", stretti tra i timori della nuova variante Delta, il giro di vite sui titoli tech a Hong Kong e l'attesa nervosa per le decisioni della Bce. Le vendite si stanno intensificando sui comparti auto e materie prime. Il focus è sempre sulle Banche centrali: Francoforte pubblicherà in queste ore la revisione delle linee strategiche e la sua presidente, Christine Lagarde, terrà una conferenza sul tema, un appuntamento chiave per capire quali saranno le prossime mosse dell'Eurotower. Le aspettative sono per un obiettivo di inflazione fissato al 2%, mentre sull'altra sponda dell'Atlantico i verbali dell'ultima riunione della Fed hanno confermato che il "tapering" è ormai all'orizzonte, anche se la Banca centrale americana ha spiegato come la crescita economica non sia ancora abbastanza solida per poter fissare i tempi.

Intanto, i prezzi del petrolio si confermano sotto pressione a causa del fallimento dei colloqui dell'Opec+ e l'aumento dei casi di Covid a livello globale. Attenzione anche sul fronte obbligazionario, in scia al rally che ha spinto in basso i rendimenti in Europa e Usa e dopo che in Cina i tassi dei decennali sono scesi sui minimi da agosto sotto il 3%.

Loading...

A Piazza Affari pioggia di vendite su banche e auto



A Piazza Affari vendite a pioggia sui bancari con Banco Bpm in coda al listino seguito da Banca Generali. Seduta di nuovo debole per Telecom Italia che risente non solo dei dubbi sui tempi della rete unica ma anche della decisione dell’Antitrust di avviare un’istruttoria sul gruppo delle tlc e Dazn per l’accordo sui diritti del calcio di Serie A, «che potrebbe determinare distorsioni alla concorrenza». In rosso il mondo dell’auto a partire da Stellantis che nelle prossime ore terrà l'Elettrification Day per svelare le sue strategie e, nell’attesa, ha stimato che i suoi margini di profitto operativo rettificati per la prima metà del 2021 dovrebbero «superare il range di previsione tra il 5,5% e il 7,5% precedentemente comunicato per i margini dell’intero anno».

Non si salvano le utility: debole anche Terna, la migliore sul Ftse Mib, all’indomani della presentazione del nuovo Piano di sviluppo con oltre 18 miliardi di euro di investimenti previsti nei prossimi 10 anni, il 25% in più rispetto al precedente piano decennale, per realizzare la transizione energetica.



Sale l'attesa per la "revisione strategica" della Bce

In queste ore la Bce comunicherà al mercato l’esito della revisione strategica durata 18 mesi: processo che dovrebbe portare a un più adeguato obiettivo di inflazione (attualmente deve stare «sotto ma vicino al 2%») e a una strategia per combattere i cambiamenti climatici. Ma potrebbero arrivare informazioni preziose per gli investitori anche sui piani di stimolo all’economia.