Borse ancora da record. A Milano Unieuro brinda al nuovo socio Iliad

Le Borse europee difendono le posizioni raggiunte la vigilia, quando l'indice Eurostoxx 600 ha aggiornato livelli che non vedeva da prima della pandemia. Gli investitori sono cauti visto che Wall Street ha chiuso fiacca e in più rimangono i dubbi sui tempi della ripresa, legata a doppio filo alla campagna vaccinale, che nel Vecchio Continente procede a rilento. Un ulteriore rallentamento potrebbe essere provocato dall'orientamento che annuncerà Ema in merito all'uso del vaccino Astrazeneca. Ad ogni modo anche l'Fmi, che ieri ha rivisto al rialzo le stime per l'economia mondiale, ha rassicurato che alla fine l'Europa è soltanto due mesi in ritardo rispetto a Gran Bretagna e Stati Uniti e presto beneficerà di importanti stimoli fiscali, che si sommeranno a quelli monetari. Milano è piatta, mentre lo spread si attesta a 102 punti. Da fronte macro, l'attività dei servizi è andata meglio delle attese.

In Europa attività dei servizi migliora oltre le attese a marzo

Nel mese di marzo l'attività terziaria europea è andata meglio delle previsioni degli analisti, sebbene continui a rimanere in contrazione. Nel dettaglio, secondo le rilevazioni di Ihs Markit, l'indice Pmi che la misura si è attestato a 49,6 punti rispetto ai 45,7 punti del precedente mese di febbraio. Un risultato oltre le attese che invece indicavano per il mese scorso un indice attorno a 48,8 punti. Si tratta comunque di un livello sotto quota 50, quindi significa che il settore, seppur a un ritmo meno sostenuto, è sempre in contrazione. Sommando ai servizi l'ottimo andamento della manifattura, in totale l'indice composito dell'Eurozona è salito a marzo a 53,2 punti rispetto ai 48,8 del riferimento precedente. Si tratta del livello più alto da luglio scorso. I dati confermano l'ottimismo diffuso ieri dal Fondo monetario internazionale che ha rivisto al rialzo le stime sul Pil: a livello mondiale, prevedendo una crescita del 6% nel 2021, principalmente trainata dagli Stati Uniti (+6,4%). L'Fmi ha alzato le stime per l'Europa l(+4,2%) e per l’Italia (dal 3% previsto in precedenza per il 2021, al 4%). Questo perché la campagna vaccinale, pur in ritardo nel Vecchio Continente, prima o poi riporterà anche l’Europa a una maggiore normalità. E i Paesi più virtuosi dal punto di vista dei vaccini, come la Gran Bretagna o gli Stati Uniti, dimostrano che è possibile.

A Milano occhi puntati su Unieuro

A Piazza Affari ben intonati gli industriali come Pirelli & C e Leonardo - Finmeccanica. Rialza la testa anche Atlantia. Sono generalmente positive le banche mentre restano indietro Moncler, Interpump Group e Stmicroelectronics. Fuori dal listino principale sale dell'1,7% Unieuro dopo l'ingresso di Iliad.

Euro in rafforzamento sul dollaro, sale attesa per verbali Fed

Sul fronte dei cambi, la moneta unica continua a rafforzarsi sul biglietto verde spingendosi in area 1872 dollari (da 1,1844 in chiusura). Il mercato delle valute attende la pubblicazione in serata dei verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve sulla politica monetaria: potrebbero arrivare indicazioni preziose per i mercati sull’atteggiamento della banca centrale Usa. La ripresa spinge anche gli acquisti sul petrolio: il contratto sul Wti consegna maggio sale dello 0,54% a 59,63 dollari mentre il Brent consegna giugno avanza dello 0,53% a 63,06 dollari al barile.

Per Tokyo seduta in leggero rialzo (+0,1%)

Chiusura in leggero rialzo per la Borsa di Tokyo nonostante il lieve calo registrato alla vigilia da Wall Street e la sospensione delle azioni Toshiba a causa di una proposta di acquisizione da parte della societa' di private equity britannica Cvc Capital Partners. Secondo il quotidiano Nikkei, l'offerta di Cvc valorizzerà il gruppo più di 20 miliardi di dollari. L'indice Nikkei, alla fine della seduta, è salito dello 0,12% a 29.730 punti.