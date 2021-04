Borse europee in stand by. A Piazza Affari sale Creval con il rilancio di Agricole

2' di lettura

Le Borse europee si muovono in moderato rialzo, confermando comunque il trend delle ultime sedute: in giornate ricche di eventi e di dati, gli investitori restano alla finestra, intorno ai livelli record toccati la scorsa settimana. La seduta è stata contrastata sia a Wall Street sia sulle Borse asiatiche, con Shanghai e Hong Kong in discesa dopo l'iniezioni di liquidità sotto le attese da parte della Banca centrale cinese. Occhi puntati sulla prosecuzione delle trimestrali Usa, in particolare con i grandi gruppi bancari (Bofa, Citi) e Blackrock, ma anche sulle vendite al dettaglio statunitensi di marzo e sulle richieste settimanali di sussidio di disoccupazione.

Acquisti su banche e utility. Il Creval sopra il prezzo dell'Opa

Tornano gli acquisti sulle banche e sulle utility e sale anche Unicredit nel giorno dell'assemblea degli azionisti sull'approvazione del bilancio e il rinnovo del cda: secondo le indiscrezioni anche il discusso punto della remunerazione del nuovo ceo Andrea Orcel dovrebbe trovare l'ok degli azionisti. La migliore del FTSE MIB è Mediobanca

Sale il Credito Valtellinese: a una settimana dalla chiusura dell’offerta, Credit Agricole ha alzato il prezzo dell’opa sull'istituto lombardo portandola a 12,20 euro per azione, sui valori di Borsa delle ultime settimane, rispetto ai 10,50 euro precedenti. Bene Mediaset dopo le indicazioni positive del cfo Giordani sull'andamento del primo trimestre in Italia.

Euro sui massimi da oltre un mese sul dollaro. Petrolio debole

Prosegue il rally dell'euro nei confronti della valuta americana: il cambio segna 1,1975 ed è ai massimi da oltre un mese. I prezzi del petrolio ripiegano dopo il movimento al rialzo della vigilia, con il netto calo delle scorte settimanali Usa. il Wti maggio viaggia sopra i 63 dollari al barile (63,18), il Brent giugno a 66,6.

Tokyo inchiodata sulla parità, timori per nuova ondata Covid

La Borsa di Tokyo chiude quasi piatta la seduta con gli investitori cauti dopo la chiusura mista a Wall Street e dopo che diverse regioni giapponesi hanno intensificato le loro misure sanitarie di fronte al peggioramento della pandemia. Il Giappone ha registrato più di 4.000 casi mercoledì, un livello che non era stato osservato dal 28 gennaio, e le preoccupazioni per la quarta ondata di infezioni da coronavirus pesano sul mercato, spiegano gli analisti.L'indice Nikkei dei titoli guida ha cosi' archiviato la sessione a +0,07% fermandosi a 29.642,69 punti e il più ampio indice Topix ha guadagnato lo 0,27% a 1957,51 punti.

La stagione delle trimestrali Usa

Negli Usa è iniziata la stagione delle trimestrali, con JP Morgan, Goldman Sachs e Wells Fargo che mercoledì hanno stupito con balzi degli utili a tre cifre. In generale gli analisti si aspettano che gli utili delle 500 aziende che compongono l’indice S&P 500 possano salire del 25% nel primo trimestre del 2021 rispetto analogo periodo del 2020. Per le banche il balzo dei profitti è atteso nell’ordine del 79%. Se le aziende riusciranno a confermare queste previsioni, o meglio ancora a batterle, allora arriverà per la Borsa l’ennesima conferma che la ripresa economica negli Stati Uniti è davvero robusta.