I nuovi record di Wall Street sostengono le Borse europee, a Piazza Affari (+0,5%) sprint di Azimut

Disorientate tra speranze di ripresa e timori per la diffusione della variante Delta del Covid-19, le Borse europee hanno ritrovato un po' di slancio nella seduta del 29 giugno, incoraggiate anche dai nuovi record messi a segno da Wall Street. I listini del Vecchio Continente chiudono in ogni caso sotto i massimi di giornata, penalizzate dall'ennesimo calo dei titoli legati al comparto viaggi. A Piazza Affari, dove industriali e risparmio gestito hanno registrato la performance migliore, l’indice FTSE MIB rimbalza dopo la debolezza della vigilia, mentre Parigi guadagna lo 0,14% nel giorno in cui la fiducia dei consumatori è al massimo da 15 mesi e il tasso di disoccupazione del primo trimestre cresce meno delle attese.La migliore è Francoforte (+0,88%), più indietro Londra (+0,21%), Amsterdam (+0,46%) e Madrid (+0,18%).



Wall Street aggiorna record, riflettori su banche

Andamento in rialzo a Wall Street, dove già in avvio S&P 500 e Nasdaq Composite hanno aggiornato i rispettivi record. In evidenza i titoli del settore finanziario, dato che le maggiori banche statunitensi distribuiranno 2 miliardi di dividendi extra nel prossimo trimestre, secondo i calcoli del Financial Times, dopo il via libera della Federal Reserve in seguito agli stress test, superati da tutte e 23 le maggiori banche del Paese (la Banca centrale aveva imposto il divieto di buyback e limitato la distribuzione delle cedole durante la crisi provocata dal coronavirus).

A Piazza Affari al top risparmio gestito e industriali

A Milano gli acquisti hanno premiato il risparmio gestito e molti titoli industriali. Azimut e Banca Mediolanum sono state in prima fila, in una seduta in cui ha guadagnato anche Banca Generali grazie a un rapporto sul settore degli analisti di Deutsche Bank che raccomanda di comprare i titoli dei principali operatori quotati. In particolare, è stata rivista al rialzo la valutazione di Azimut da "hold" a "buy" e l'obiettivo di prezzo da 18 euro a 30,1 euro. Tra gli industriali sono saliti Prysmian e Cnh Industrial. Chiudono, invece, piatte le utility e deboli i petroliferi, complice l'andamento indeciso del petrolio. Telecom Italia termina le contrattazioni in terreno positivo: secondo Il Messaggero in settimana sarebbero ripresi i contatti con Cdp sul tema della rete unica a banda larga.

Scivola Nexi dopo lo stop al cashback

Scivola in fondo al Ftse Mib Nexi, dopo la decisione, peraltro attesa, di uno stop da parte del Governo Draghi al "cashback", l'incentivo all'utilizzo di bancomat e carte di credito varato a fine 2020 dal precedente esecutivo che ha portato nel primo semestre di quest'anno 5,9 milioni di cittadini a realizzare le transazioni utili a ottenere un rimborso (10% di quanto speso fino a un massimo di 150 euro).

Nei mesi scorsi, i vertici di Nexi, pur sottolineando l'importanza della misura come supporto ai consumi e alla penetrazione dei pagamenti digitali, avevano indicato come molto contenuti i benefici diretti dell'iniziativa sui ricavi del gruppo. Come ricorda Mediobanca Securities, le indicazioni del management di Nexi erano di un impatto positivo di 2-3 milioni sui ricavi del primo trimestre 2021 (quindi a livello annuo inferiore all'1% dei ricavi) visto che già il 2020, con le restrizioni della pandemia e il primo esperimento di cashback, ha rappresentato un momento importante per il cambiamento delle abitudini di pagamento e il passaggio di molti consumatori agli strumenti digitali.