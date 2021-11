Borse europee tentano il rimbalzo dopo il venerdì nero. A Milano giù Tim

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee tentano in rimbalzo in avvio di settimana, dopo i pesanti cali accusati venerdì 26 novembre e provocati dai timori per la diffusione della nuova variante Omicron, che, con le sue mutazioni, ha fatto tremare gli esperti poiché potrebbe "bucare" i vaccini. Positivi anche i future di Wall Street che preannunciano una apertura al rialzo per la Borsa di Now York. Gli indici europei tentano di rialzare la testa, anche se la prudenza continua a regnare sovrana nell’attesa di maggiori indicazioni sulla nuova variante e sulle decisioni che adotteranno i Paesi, a seguito della riunione del G7. Intanto il Giappone ha deciso di chiudere i confini. Tuttavia dal Sudafrica, Paese che ha isolato la variante, sono emerse rassicurazioni, visto che i malati con la Omicron hanno sintomi lievi. In particolare, Angelique Coetzee, presidente della Associazione dei medici del Sudafrica, ha dichiarato: «La nuova variante Omicron del coronavirus provoca una malattia leggera senza sintomi importanti». Con oggi si apre una settimana importante dal punto di vista macro: Oltreoceano sarà annunciato venerdì 3 dicembre l’andamento del mercato del lavoro di novembre, mentre mercoledì 1 dicembre sono in programma i dati sull’attività manifatturiera sia in Europa, sia negli Stati Uniti. Nel frattempo dalla Germania è arrivato il dato preliminare sull'inflazione di novembre che indica un calo dello 0,2% rispetto al mese precedente e un rialzo del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Tutti gli indici del Vecchio Continente sono in terreno positivo, con il FTSE MIB sostenuto da molti titoli che erano stati più penalizzati la scorsa settimana. Si muovono sulla stessa linea anche il CAC 40 di Parigi e il DAX 40 di Francoforte.

Occhi puntati su Tim, al via aumento capitale Juve

A Piazza Affari occhi puntati su Telecom Italia, dopo la volata registrata dalle azioni la scorsa settimana (in cinque sedute ha guadagnato oltre il 38%) e innescata dall’offerta di Kkr. Venerdì l’amministratore delegato, Luigi Gubitosi, ha rassegnato le proprie deleghe e Pietro Labriola, numero uno di Tim Brasil, è stato nominato direttore delegato del gruppo. Ha accelerato il passo Snam Rete Gas, dopo la presentazione del piano industriale al 2025. Con il tentativo di recupero del prezzo del greggio, sono in evidenza i titoli del comparto petrolifero: bene Eni, Tenaris e Saipem. Bene anche le banche, in un Ftse Mib guidato al rialzo da Moncler. Fuori dal paniere principale, parte l'aumento di capitale da 400 milioni di euro della Juventus Fc al prezzo unitario di 0,334 euro. Nella tarda serata di venerdì 26 novembre è anche emerso che i conti degli ultimi tre anni della società sono finiti sotto la lente della procura di Torino.





Spread stabile a 131 punti, rendimento allo 0,99%

È stabile in apertura lo spread tra BTp e Bund. Nelle prime battute il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005436693) e il titolo di pari durata tedesco è indicato a 131 punti base, invariato rispetto al closing di venerdì scorso. In lieve aumento il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta allo 0,99%, dallo 0,98% del riferimento della vigilia.