Le Borse europee rimbalzano. Milano la migliore con sprint Cnh

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nella prima parte della seduta rimbalzano le Borse europee, dopo la debolezza delle ultime sedute e provano a ritrovare fiducia nella ripresa economica. L'Europa segue quindi la buona chiusura di Wall Street e ignora i cali dell'Asia. Così si attestano tutti in aumento il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 30 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, il Ftse 100 di Londra e l'AEX di Amstrdam.

Sul fronte macro pochi gli indicatori in arrivo dall'Europa, mentre saranno monitorati quelli Usa (sussidi e vendite al dettaglio) per capire i tempi delle prossime mosse della Fed. Attenzione al comparto media con Vivendi che ha annunciato l'acquisto della quota di Lagardere in mano ad Amber per 24,10 euro per azione, se l'operazione sarà approvata sarà lanciata un'Opa sulle azioni Lagardere ancora non detenute (a Parigi Lagardere è arrivata a guadagnare oltre 20 punti).

Occhi su Generali, scatta Cnh Industrial

A Piazza Affari occhi sempre puntati su Generali, dopo il patto di consultazione tra Caltagirone e Del Vecchio in vista della prossima assemblea. Attenzione anche al settore automotive dopo i dati sulle immatricolazioni auto in Europa di stamattina. intanto corre Cnh Industrial, con Il Sole 24 Ore che scrive che il gruppo stringe i tempi sullo spin off Iveco. Bene tutta la galassia Exor con Stellantis tra le migliori insieme a Ferrari. Gli acquisti favoriscono soprattutto gli industriali, mentre restano un po' indietro banche e utility con l'eccezione di A2a che balza dopo i cali della vigilia. Deboli i farmaceutici.



Dollaro recupera posizioni, petrolio poco mosso

Sul valutario, il dollaro recupera qualche posizione e spinge l'euro verso quota 1,18 a 1,1804 (da 1,1808 ieri in chiusura). La moneta unica si indebolisce anche a 129,04 yen (129,086), mentre il rapporto dollaro/yen è a 109,31 (109,30).

Il petrolio, salito nella notte dopo i dati sulle scorte Usa, è poco mosso nell'avvio delle contrattazioni con il Brent a Londra a 75,48 dollari (+0,03%). In calo l'oro, sceso sotto i 1800 dollari l'oncia, in attesa di notizie sui tempi del tapering da parte della Fed.

Il cambio euro / dollaro





Spread resta attorno a quota 100 punti

Lo spread tra Btp e Bund resta ancorato a quota 100 punti base sul mercato Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005436693) e il pari durata tedesco è indicato a 100 punti base, lo stesso valore registrato alla chiusura precedente, dopo essere sceso martedì sotto i 100 punti per la prima volta dallo scorso aprile. Fermo anche il rendimento del BTp decennale benchmark, allo 0,70% dell'ultima posizione registrata al closing della vigilia.

Resta da segnalare la prima emissione della storia della Commissione Ue di titoli a breve termine, con scadenza 3 e 6 mesi, per complessivi 5 miliardi di euro e rendimenti pari rispettivamente a -0,726% e -0,733 per cento. L’operazione è stata condotta attraverso un’asta pubblica,anziché via sindacato come avvenuto per le precedenti a medio-lungo termine, e marca un ulteriore passo di Bruxelles nella sua opera di affermazione sul mercato come «emittente seriale» al pari degli altri principali Stati sovrani.