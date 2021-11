Borse timide. A Milano Ferragamo giù dopo i conti. Bene l'asta Bot con tassi su nuovi minimi-i

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Borse europee timide, dopo due sedute all'insegna della debolezza, con gli investitori che hanno sposato un atteggiamento prudente e preso qualche profitto dopo la corsa registrata dai listini la scorsa settimana. Corsa che ha portato i principali indici su nuovi massimi 2021 e alcuni su livelli mai visti, come Parigi e Francoforte. Oggi 10 novembre gli investitori sono concentrati sui dati sull'inflazione. In Cina è stato annunciato che a ottobre i prezzi alla produzione hanno segnato un aumento del 13,5% annuo, oltre il 12,4% di settembre toccando i nuovi massimi storici almeno da ottobre 1996, data di avvio dell'attuale serie storica. Così il dato di ottobre prosegue la striscia di nove mesi consecutivi di crescita dei prezzi alla produzione, in larga parte dovuto agli alti costi delle materie prime. Nella Repubblica Popolare è stato in netto aumento anche l'indice dei prezzi al consumo: a ottobre sono aumentati dell'1,5% tendenziale dal +0,7% dello scorso settembre. Su base mensile, il rialzo è stato pari allo 0,7%, il più alto degli ultimi 9 mesi. Sempre oggi è emerso che a ottobre in Germania l'indice dei prezzi ha registrato un aumento dello 0,5% su base mensile e del 4,5% tendenziale, allungando il passo rispetto a settembre 2021, quando l'incremento era stato del 4,1%.

Per la Germania si tratta dell'aumento dell'inflazione più elevato dall'agosto del 1993. Nel primo pomeriggio, inoltre, sarà resa nota l'inflazione americana, che potrebbe influenzare le mosse della Federal Reserve, anche se l'istituto centrale Usa ha già dato la sua linea ritenendo il caro-vita temporaneo. Il numero uno, Jerome Powell, ha dichiarato che è il momento del tapering, ossia della riduzione degli acquisti di asset e non di un rialzo dei tassi di interesse. Intanto va avanti a pieno ritmo la stagione delle trimestrali. I principali indici si muovono in ordine sparso, con Milano che sale, anche se di poco, e lo spread che scende in area 112 punti. Del resto i dati macro pubblicati fotografano una congiuntura in ripresa. Tanto è vero che è andata in porto con successo anche l'asta dei Bot.

Pil italiano del III trimestre in rialzo congiunturale del 2,6%

Intanto dal fronte macro i dati continuano a testimoniare un'economia italiana in vivace ripresa. «Nel terzo trimestre, il Pil italiano ha segnato, in base alla stima preliminare, un deciso aumento (+2,6% la variazione congiunturale) che rafforza la fase di ripresa dei ritmi produttivi manifestatasi nel secondo trimestre», ha indicato l'Istat nella nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. La dinamicità in corso d’anno (+6,1% la variazione acquisita) ha permesso una ulteriore riduzione del gap pre-crisi che è dell’1,4% rispetto al quarto trimestre 2019.Per altro sempre Istat ha annunciato che a settembre 2021 l’indice destagionalizzato della produzione industriale italiana è aumentato dello 0,1% rispetto ad agosto. Al netto degli effetti di calendario, a settembre 2021 la produzione è stimata in aumento su base annua del 4,4% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 come a settembre 2020). Nella media del terzo trimestre, il livello della produzione cresce dell’1% rispetto al trimestre precedente. «A settembre la produzione industriale cresce marginalmente su base mensile. Nel complesso del terzo trimestre la dinamica congiunturale resta positiva, seppure in rallentamento rispetto ai trimestri precedenti», ha commentato l'Ufficio di Statistica.

Asta Bot va in porto con successo, nuovo minimo per i tassi

E' andata in porto con successo l'asta dei Bot annuali. Il Tesoro ha emesso 5 miliardi di Buoni a 12 mesi scadenza 14/11/2022 spuntando un rendimento pari a -0,533%, in flessione di 6 centesimi rispetto all'asta del mese precedente e appena sotto il precedente minimo storico segnato ad agosto (-0,513%). Buona la domanda che si è attestata a 7,654 miliardi di euro, con un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,53. Il regolamento dell'asta cade sul prossimo 12 novembre.





A Piazza Affari occhi su Fineco e St. Corre Mediaset

A Piazza Affari sono sotto i riflettori le azioni diFinecobank: le azioni, dopo aver segnato nuovi massimi di sempre in avvio festeggiando la trimestrale in crescita, hanno imboccato la strada del ribasso. DEl resto nelle ultime sedute hanno registrato una brillante performance. Anche le Stmicroelectronics, dopo un avvio tonico, hanno rallentato l'andatura, nel giorno in cui la concorrente Infineon Technologies ha annunciato di avere chiuso il periodo luglio settembre con un aumento del 10% delle entrate a 3 miliardi di euro. La dinamica, ha spiegato la società, è legata alla carenza globale di semiconduttori che ha fatto aumentare i prezzi. Il numero uno, Reinhard Ploss , ha dichiarato che il gruppo sta «investendo molto di più per sfruttare le opportunità di crescita». Fuori dal paniere principale corrono le azioni di Mediasett, nel giorno in cui la società ha diffuso una trimestrale al di sopra delle attese. In più i vertici del gruppo hanno commentato che il 2021 sarà un anno di «un deciso rafforzamento dei risultati economici». Per contro Salvatore Ferragamo registra una delle performance peggiori del mercato dopo la pubblicazione dei primi nove mesi del 2021. Gli investitori sono rimasti delusi per l'andamento dei ricavi, che sebbene in forte crescita sui livelli del 2020, rimangono al di sotto delle soglie del 2019, a differenza di quanto successo ai grandi gruppi francesi del lusso. Ad ogni modo gli esperti di Equita hanno rivisto al rialzo le previsioni di fine anno ed espresso un giudizio favorevoli sui titoli, anche nell'attesa dell'arrivo, a inizio 2022, del nuovo amministratore delegato, Marco Gobbetti, ex numero uno di Burberry's.