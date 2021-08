Borse europee timide, il focus resta su trimestrali e dati macro

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Avvio debole per le Borse europee, con gli indici globali che si muovono intorno ai massimi storici, tra le trimestrali sopra le attese e la ripresa messa in pericolo dalla diffusione delle varianti del Covid-19. L'attenzione resta alta sulle trimestrali: dopo i numeri di Intesa Sanpaolo, a Milano arrivano quelli di Bpm, Carige e Banco Mps, dopo l'audizione del ministro Franco che ha delineato i contorni del matrimonio con Unicredit. In calendario anche i numeri di Pirelli, mentre Tenaris nella notte ha detto di essere tornata in utile nel trimestre e nel semestre, con numeri sopra le stime.

Sul fronte macro, dopo i dati americani di mercoledì, con i numeri deludenti dei nuovi occupati del settore privati e, invece, le buone indicazioni sulla ripresa dei servizi, oggi sono attesi i sussidi alla disoccupazione e domani i numeri complessivi del mercato del lavoro. Intanto, il vicepresidente Fed Richard Clarida ha ipotizzato un aumento dei tassi nel 2023 e una possibile revisione del programma di acquisto titoli da annunciare entro l'anno, il che ha spinto gli acquisti sul dollaro, con l'euro a 1,1834 sul biglietto verde.



Nella giornata di mercoledì i mercati azionari europei hanno continuato a guadagnare terreno pur con un andamento piuttosto volatile. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato in rialzo dello 0,53%, Francoforte ha guadagnato lo 0,87% e Parigi lo 0,39%. A frenare l’avanzata aveva provato anche il deludente dato sul mercato del lavoro privato negli Usa, dove nel mese di luglio sono stati creati 330mila nuovi posti contro gli oltre 600mila mediamente attesi dagli analisti. Le indicazioni hanno rallentato Wall Street, ma non l’Europa dove continuano a tenere banco i dati di bilancio pubblicati dalle società quotate.

Sul listino milanese Intesa Sanpaolo ha terminato in rialzo dello 0,58% , dopo aver chiuso i primi sei mesi del 2021 con un utile netto di 3 miliardi, in progresso del 17,8% e migliori delle attese degli analisti e altrettanto ha fatto Poste Italiane (+0,76% in Borsa).Nella giornata odierna sono previsti, fra gli altri, i risultati semestrali di Pirelli, Unipol, Banco Bmp e Monte dei Paschi. Seduta positiva infine per i titoli di Stato, che hanno limato di qualche punto i rendimenti: il BTp decennale ha terminato allo 0,56%, con uno spread sul Bund di nuovoa 106 punti base.