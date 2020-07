Europa in calo con occhi su Bruxelles. A Milano vola Ubi con ritocco offerta Intesa Le Borse del Vecchio Continente rallentano dopo una settimana vivace. Si guarda al supplemento di negoziato tra i Paesi dell’Ue per arrivare a un accordo sul Recovery Fund. Si raffforza l'euro. Spread in calo sotto 160 punti di Stefania Arcudi

Dopo una settimana complessivamente vivace (+2% l’Eurostoxx50 e tra le singole piazze migliore performance per Milano con +3,3%), le Borse europee iniziano l'ottava in calo, in sia alle indicazioni contrastanti arrivate dall'Asia (brillante Shanghai, su di oltre due punti, bene Seul, piatte Tokyo e Hong Kong). In Europa si guarda al supplemento di negoziato tra i Paesi dell’Unione per arrivare a un accordo sul Recovery Fund, con le discussioni che riprenderanno alle 16. I passi avanti delle ultime ore stanno dando supporto all'euro (1,1444 dollari da 1,1433 dopo aver toccato anche i massimi dal 9 marzo scorso a 1,1467), mentre l'azionario è sottotono. Tutti i principali indici cedono oltre mezzo punto percentuale, con Parigi più penalizzata.



A Milano riflettori su Ubi, dopo ritocco offerta Intesa

A Piazza Affari Ubi Banca preme sull'acceleratore e arriva a guadagnare più dell'11%, allineandosi ai valori della nuova offerta, carta più contanti, messa sul piatto da Intesa Sanpaolo. Il cda di Intesa ha deliberato venerdì scorso di aggiungere all'offerta di scambio, pari a 1,7 titoli Intesa per ogni Ubi, un corrispettivo in contanti di 57 centesimi per azione. Considerando gli 1,81 euro della pre-apertura di Intesa Sanpaolo, i due titoli sono al momento perfettamente allineati ai valori dell'Ops.

Stacco cedola per Enel, fuori dal Ftse Mib balzo di Astaldi

Giornata di stacco cedola, in particolare del saldo del dividendo 2019, per Enel: questa operazione, che riguarda la società a maggiore capitalizzazione del Ftse Mib, ha un effetto tecnico negativo sull'indice. Fuori dal Ftse Mib balzo del 4% per Astaldi dopo l'omologa del concordato da parte del Tribunale di Roma che apre le porte al riassetto con l'ingresso di WeBuild atteso per l'autunno.

Petrolio in calo, oro resta sopra 1.800 dollari

Greggio in calo: il contratto agosto del Wti, ormai in scadenza, tratta a 40,3 dollari al barile, il contratto settembre tratta a 40,5; il Brent settembre scambiato a 42,88 dollari al barile.

L'oro, il bene rifugio per eccellenza, continua ad attrarre flussi e si è spinto di nuovo sopra i 1.800 dollari l'oncia come a inizio luglio, una quotazione che non toccava stabilmente dal 2011. Il metallo giallo, infatti, a differenza di azioni e obbligazioni, offre protezione dalla spinta monetaria inflativa che rischia di gonfiare le altre attività finanziarie come azioni e obbligazioni.

Ue, Von der Leyen: "Il mondo ci guarda: solo uniti ce la faremo"

Spread in calo sotto 160 punti

Andamento in calo per lo spread BTp/Bund che guarda con il fiato sospeso ai negoziati al Vertice Ue. Sul mercato secondario Mts, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005403396) e il pari durata tedesco, era indicato in avvio a 156 punti base, in calo rispetto ai 163 punti del riferimento precedente, e poi si è assestato a 157 punti. In discesa anche il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta all'1,14 per cento.