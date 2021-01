Borse, l'Europa frena dopo i record e aspetta la Bce Le attese per gli stimoli negli Usa con la nuova amministrazione Biden ormai insediata hanno portato gli indici su nuovi massimi storici. Dollaro in calo di Chiara Di Cristofaro ed Eleonora Micheli

Le attese per gli stimoli negli Usa con la nuova amministrazione Biden ormai insediata hanno portato gli indici su nuovi massimi storici. Dollaro in calo

Borse in moderato rialzo in Europa, dopo i nuovi massimi toccati con l’insediamento alla Casa Bianca del nuovo presidente, Joe Biden, e la chiusura da record di Wall Street. Gli investitori aspettano il mega-piano da 1.900 miliardi di dollari a sostegno dell’economia, che deve essere approvato dal Congresso, e i primi provvedimenti del neo-presidente, che ha già detto che «non c’è tempo da perdere». Biden ha rassicurato anche sulla politica internazionale, impegnandosi a "ripristinare" i rapporti con gli altri e a guidare "con la forza dell'esempio", promettendo che gli Stati Uniti saranno un alleato "più forte e fidato".

Sale intanto l’attesa per la riunione del Comitato direttivo della Bce, anche se si prevede che dovrebbe confermare le misure di politica monetaria. E’ probabile, però, che siano riviste al ribasso le prospettive per l’economia, anche alla luce dei lockdown introdotti in numerosi Stati negli ultimi giorni, a seguito del dilagare della pandemia.

A Milano occhi puntati su Pirelli

A Piazza Affari gli occhi sono ancora puntati su Pirelli, dopo l’annuncio a sorpresa delle dimissioni del co-ceo Papadimitriou. Sotto osservazione le banche, nel giorno della Bce. Fuori dal paniere principale, sotto la lente Ferragamo che ieri ha reso noto che sono iniziate le valutazioni per il rinnovo del board a primavera, con una probabile riduzione dei posti in consiglio. Intanto nel board della finanziaria che controlla il gruppo è entrato il manager Claudio Costamagna e negli ambienti finanziari c’è già chi si interroga su un suo possibile eventuale coinvolgimento nella gestione della maison.



Tokyo festeggia l'insediamento di Biden

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo, che ha beneficiato della seduta positiva dei listini Usa che puntano sull'approvazione in tempi rapidi un nuovo piano di stimoli all'economia Usa dopo l'insediamento del nuovo presidente Joe Biden. A fine seduta l'indice Nikkei ha registrato un rialzo dello 0,82% attestandosi a quota 28.756,86, aggiornando i massimi degli ultimi 30 anni. Bene anche il più ampio Indice Topix, che ha archiviato la seduta con un guadagno dello 0,60%, attestandosi a 1.860,64 punti. La Banca centrale giapponese ha mantenuto inalterato il suo massiccio programma di allentamento monetario pur assumendo una visione più cupa sullo stato attuale dell'economia.

Mercoledì Wall Street e le Borse europee hanno festeggiato l’insediamento alla Casa Bianca del presidente Biden con vivaci rialzi. Gli indici americani S&P500 e Nasdaq hanno aggiornato nuovi record, dando sostegno anche alle piazze europee, che così hanno allungato il passo nel pomeriggio, mettendo in secondo piano le preoccupazioni per l’andamento della pandemia, che hanno imposto il prolungamento del lockdown fino a metà febbraio in Germania. Del resto gli investitori già fanno i conti con il piano di aiuti già annunciato da circa 1.900 miliardi di dollari. La vigilia, inoltre, Janet Yellen, scelta nella squadra di Joe Biden, ha indicato che sarà necessario «agire in grande».