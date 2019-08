Borse Ue ancora timide. Unicredit frena Piazza Affari Rialzi contenuti nel Vecchio Continente dopo il difficile avvio di settimana. Tokyo ha chiuso ancora in flessione di Andrea Fontana

Cina, dazi annunciati da Usa violano accordo Xi-Trump

3' di lettura

Le Borse europee sono timide in avvio, dopo due giorni di perdite connesse essenzialmente al crescendo di tensioni fra Usa e Cina sul tema del commercio internazionale e Piazza Affari è piatta frenata dal calo di Unicredit dopo conti deludenti. Gli investitori appaiono rinfrancati da una parte dal rimbalzo inscenato ieri da Wall Street, ma frenati dall’altro dalla prudenza mostrata dai listini asiatici questa notte. La Borsa di Tokyo ha infatti appena chiuso con una flessione dello 0,3 per cento.

Guerra dazi tiene banco, banche centrali “rimandate” a settembre Sono sempre le schermaglie fra Usa e Cina sul commercio internazionale e i loro riflessi sulla crescita globale a tenere banco sulle Borse in questi giorni, anche per la mancanza di altri spunti di rilievo dal panorama macro (oggi è in programma il solo indice della produzione industriale tedesca di giugno) e l’avvio verso la conclusione per la stagione dei bilanci societari (stamani però UniCredit ha presentato i dati del semestre). Le prossime riunioni delle Banche centrali, previste a settembre, sono del resto ancora troppo lontane per offrire nuovi spunti di riflessione.



Rimbalzo parziale a Wall Street

Ieri il rimbalzo di Wall Street dopo la peggior seduta del 2019 registrata lunedì ha seguito fasi alterne nel corso delle ore e non ha convinto del tutto gli osservatori. Al termine della giornata l’indice S&P 500 ha comunque riguadagnato l’1,3% e il Nasdaq ha chiuso a +1,4%, recuperando soltanto quindi una minima parte di quanto lasciato sul terreno in avvio di settimana dopo che la Cina ha risposto lasciando lo yuan libero di fluttuare (di fatto una svalutazione nei confronti del dollaro) ai nuovi dazi commerciali annunciati da Donald Trump. La situazione resta ancora tesa, come dimostra il valore dell’indice Vix sulla volatilità azionaria (che resta su livelli quasi doppi rispetto all’inizio della scorsa settimana) in una fase in cui i volumi scambiati sui mercato restano peraltro limitati e tendono ad amplificare i movimenti degli indici.

In precedenza l’Europa aveva chiuso ancora in rosso, con il FTSE MIB in calo dello 0,68 per cento. Poche invece le novità dal mercato obbligazionario, con lo spread BTp/Bund indicato ieri a 205 punti base, in calo di 4 centesimi rispetto ai 209 punti base del giorno precedente.