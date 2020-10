Le Borse europee frenano, resta alta l'allerta pandemia. Tassi ai minimi storici per i BTp Indici positivi dopo il pesante sell off di mercoledì. Per Tokyo quarta seduta consecutiva in negativo di Chiara DI Cristofaro e Paolo Paronetto

(Reuters)

Indici positivi dopo il pesante sell off di mercoledì. Per Tokyo quarta seduta consecutiva in negativo

3' di lettura

I listini azionari europei si muovono all'insegna della cautela, dopo essere scivolati sui minimi da 5 mesi, colpiti da un'ondata di vendite innescata dalla decisione di molti governi di reintrodurre severe misure restrittive per cercare di contenere la seconda ondata della pandemia di Covid-19. La Francia tornerà infatti in lockdown fino a dicembre, mentre la Germania ha introdotto restrizioni parziali per un mese. Gli investitori attendono inoltre nel primo pomeriggio l'esito della riunione del consiglio direttivo della Bce, che prenderà atto della nuova fase dell'emergenza coronavirus. Vista la situazione di incertezza, a cui si aggiunge il conto alla rovescia per le elezioni presidenziali Usa, secondo gli operatori i mercati continueranno a navigare a vista e gli acquisti saranno limitati alle occasioni opportunistiche dopo il tonfo delle quotazioni.

Piazza Affari tenta il recupero con Eni e Amplifon

Tra i principali titoli milanesi gli acquisti premiano Eni e Amplifon, all'indomani della pubblicazione dei conti trimestrali e delle perdite registrate da entrambi. Eni ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con una perdita netta adjusted di 150 milioni e di 810 milioni nei nove mesi. I risultati trimestrali, notano gli analisti di Equita, sono migliori delle attese, anche se «avranno solo limitate implicazioni positive sul titolo a causa del peggioramento delle prospettive della pandemia da Coronavirus che continuerà a pesare sulla performance». Restano invece indietro Saipem e Campari. Dopo un avvio stabile è girata in rosso Atlantia: ieri il cda ha giudicato «ancora non conforme» l'offerta di Cdp su Autostrade, dando tempo fino al 30 novembre per giungere a un accordo.

BTp, assegnati decennali per 3mld, minimo storico rendimento

Buona domanda e rendimenti su nuovi minimi per i BTp e CcTeu assegnati in asta dal Tesoro. Nel dettaglio il Tesoro ha emesso la quinta tranche del BTp a 5 anni scadenza 01/02/2026 per 2,5 miliardi a fronte di una richiesta pari a 3,642 miliardi. Il rendimento e' sceso di 12 centesimi attestandosi allo 0,23%, vicino ai minimi storici su qusta scadenza. Collocata anche la terza tranche del BTp a 10 anni scadenza 01/04/2031: a fronte di richieste per 3,99 miliardi l'importo emesso e' stato pari a 3 miliardi mentre il rendimento, in calo di 10 centesimi sull'asta del mese scorso, si e' attestato sul nuovo minimo storico dello 0,79%. Infine, la 11ma tranche del CcTeu scadenza 15/12/2023, assegnata per 1 miliardi a fronte di una domanda totale pari a 2,057 miliardi, ha spuntato un rendimento lordo dello 0,27%, (-18 centesim' sull'asta precedente). Il regolamento dell'asta cade sul prossimo 2 Novembre.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

Euro in calo in attesa della Bce

L'euro continua ad indebolirsi rispetto alle altre valute mentre gli investitori prendono posizione in vista della riunione della Banca Centrale Europea."Tenendo conto del probabile impatto negativo dei nuovi lockdown su un'economia già indebolita della zona euro - fanno notare gli esperti di ActivTrades - molti nei mercati ritengono che oggi la Bce annuncerà ulteriori misure di stimolo. Se tali previsioni dovessero concretizzarsi, possiamo aspettarci un'ulteriore debolezza della moneta unica a breve termine", aggiungono.

Un'altra seduta di debolezza per il petrolio, Brent a 38 dollari

Ancora un’altra giornata da dimenticare per il petrolio, con il Brent sceso sulla soglia dei 38 dollari al barile. "La debolezza legata al clima generale di risk off indotto dalla pandemia è stata accentuata dalle scorte ufficiali Usa salite di oltre 4 mln di barili (massimo da giugno), ben oltre le attese", sottolineano gli analisti di Mps Capital Services. "A questo punto - aggiungono - a nostro avviso, aumentano le probabilità che l’Opec+ decida di posticipare l’aumento della produzione programmato a gennaio". Nel frattempo l’uragano Zeta, diventato di classe 2, è arrivato sulla Costa del Messico.