Borse scattano con manifattura Ue e rimbalzo petroliferi. Bene Wall Street alla vigilia del voto Le misure anti Covid preoccupano, ma i segnali positivi sul fronte industriale danno respiro ai listini. Riflettori sulle presidenziali Usa alla vigilia del voto: future Wall Street nettamente positivi. A Piazza Affari occhi su Nexi, che ha avviato trattative esclusive per la fusione con Nets, bene le banche di Stefania Arcudi ed Enrico Miele

(REUTERS)

I segnali positivi sulla manifattura europea danno respiro alle Borse europee, che continuano sulla via dei rialzi e arrivano a guadagnare anche due punti. Gli indici erano partiti con il piede sbagliato sulla scia della preoccupazione per le nuove misure anti-Covid varate in molti Paesi, Italia compresa, ma hanno progressivamente recuperato terreno, puntando verso l'altro, anche grazie al rimbalzo dei petroliferi, che ignorano il nuovo calo del greggio.

Ad aumentare la propensione al rischio degli investitori sulle piazze europee sono i dati sugli indici Pmi manifatturieri, che segnano per l’Eurozona un rialzo a 54,8 punti da 53,7 di settembre (ai massimi da luglio 2018)e in particolare l’espansione della Germania (a 58,2 punti da 56,4 e al massimo in 31 mesi). Non fa eccezione l’Italia (a 53,8 da 53,2 punti) che registra il dato più alto da marzo 2018.

Detto questo le preoccupazioni restano forti, dopo una settimana molto negativa in cui gli indici hanno perso oltre 6 punti percentuali (Milano -6,96%, nel 2020 solo a marzo e aprile, in pieno lockdown, ha avuto un ribasso mensile più pesante) ed è stata persa capitalizzazione di mercato oltre 600 miliardi di euro in cinque sedute.

Occhi sul voto negli Usa, future Wall Street positivi

In tutto questo, gli occhi del mondo sono puntati sulle elezioni americane e, nell'attesa, gli indici provano il rimbalzo a Wall Street e i future sono in rialzo, dopo la peggiore settimana e il peggior mese da marzo. La scorsa settimana è stata difficile a causa della rottura delle trattative tra repubblicani e democratici per un nuovo piano di stimoli, dei nuovi record di casi di coronavirus e di una serie di trimestrali che ha gettato ombre sui prossimi mesi. Gli investitori ora aspettano anche le elezioni presidenziali: secondo le previsioni del sito Five Thirty Eight, il candidato democratico Joe Biden ha il 90% di probabilità di battere il presidente Donald Trump. Molti investitori si augurano una schiacciante vittoria dei democratici, perché consentirebbe di evitare polemiche sul voto e di veder velocemente approvato un nuovo piano di stimoli economici. La speranza è che gli Stati Uniti si sveglino mercoledì mattina conoscendo il nome del prossimo presidente, ma la paura è che un risultato in bilico, in attesa dei tanti voti via posta da conteggiare, possa dare vita a un lungo periodo di incertezza e di tensioni politiche e sociali.

Investitori scettici sulla gestione della seconda ondata

A inizio ottobre la convinzione prevalente tra gli investitori era che i governi avrebbero gestito meglio la crisi facendo tesoro degli errori della prima ondata ma queste aspettative sono state ridimensionate dall’impennata di contagi e ricoveri. I ribassi di questi giorni non sono paragonabili al -25% perso da Piazza Affari nella settimana dopo la proclamazione del lockdown nazionale (8 marzo). Le restrizioni in vigore ora sono molto più blande di allora. Rispetto ad allora poi si intravede una luce in fondo al tunnel: il vaccino. Le ingenti risorse mobilitate hanno impresso un’accelerazione impensabile alla ricerca e nelle prossime settimane le case produttrici dovrebbero fornire indicazioni sull’efficacia e sulla sicurezza dei vaccini alla fase finale di test. Per gli investitori saranno informazioni cruciali per capire se e in che misura ci sarà la ripresa. Le notizie sul fronte vaccini saranno un importante “market mover” per le Borse nelle prossime settimane.

A Piazza Affari riflettori su Nexi, deboli i petroliferi

Sul FTSE MIB, andamento in calo per Nexi, fermata in asta di volatilità in avvio a -5% e poi rientrata in contrattazione riducendo progressivamente i ribassi a poco più di un punto percentuale, mentre la società ha avviato una trattativa in esclusiva per fusione con Nets. Il flop del petrolio frena le quotazioni dei colossi del settore, da Eni a Saipem. È invece piatta Unicredit mentre, secondo Il Sole 24 Ore, sta prendendo forma il piano per le nozze con Mps, che potrebbe agevolare la scissione delle attività italiane da quelle estere allo studio di piazza Gae Aulenti. Sul tavolo ci sarebbe una dote per le “nozze” di 5 miliardi di euro, tra i fondi per l’aumento di Rocca Salimbeni e crediti fiscali. Sul Ftse Mib salgono Buzzi Unicem, Leonardo e Cnh Industrial, ma anche i bancari, da Mediolanum a Banco Bpm. In fondo al listini Italgas, mentre la holding Atlantia è volatile anche per le continue indiscrezioni su una stretta alla mobilità tra Regioni che si rifletterebbe sui pedaggi incassati da Autostrade per l’Italia.

Andamento dello spread Btp / Bund

Spread con Bund si allarga, ma resta sotto 140

Andamento negativo per i BTp scambiati sul secondario telematico che perdono terreno rispetto ai Bund in sintonia con altri titoli dei 'periferici' dell'Eurozona come i Bonos spagnoli. Lo spread con i Bund torna ad allargarsi. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano, il dicembre 2030 (Isin IT0005413171) e il pari scadenza tedesco, (15 agosto 2030) è indicato a 135 punti, contro i 137 punti base dell'avvio e i 134 punti del finale di venerdì. L'andamento cedente dei prezzi si riflette sui rendimenti in risalita: il decennale italiano rende lo 0,74% dallo 0,72% del finale della scorsa settimana.