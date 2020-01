Borse appese a firma su dazi, oggi al via stagione trimestrali Usa. Sterlina ancora giù

(AFP)

2' di lettura

Avvio cauto per le Borse europee, in leggero calo, dopo l'andamento per lo più positivo delle piazze asiatiche e in attesa di notizie dal fronte commerciale: è prevista per domani la firma della fase 1 dell'intesa tra Stati Uniti e Cina. Nel frattempo, in un gesto distensivo, il dipartimento al Tesoro americano ha deciso di ammorbidire la propria posizione verso Pechino, in passato spesso accusata di manipolare la propria valuta. Attenzione, inoltre, per l'inizio della stagione delle trimestrali americane: si parte oggi con le grandi banche (Citigroup, JpMorgan e Wells Fargo), si proseguirà nei prossimi giorni con i colossi tecnologici e industriali.

Dopo un’inizio dell’anno segnato dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente gli investitori stanno lentamente tornando a focalizzarsi sull’economia. Il contesto di mercato resta relativamente favorevole alla luce dell’imminente firma dell’accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina che chiude la fase uno delle trattative tra le due superpotenze.

Sul Ftse Mib bene Leonardo, ancora giù Atlantia

A Piazza Affari tra le migliori c'è Leonardo, che, attraverso AgustaWestland Philadelphia, si è aggiudicata un contratto da 176,4 milioni di dollari con il dipartimento della Difesa americano per la produzione e la consegna di 32 elicotteri TH-73A. In rialzo anche Azimut, Ferrari e Banca Generali, in attesa dei dati sulla raccolta del 2019. In coda Pirelli e Atlantia, ancora penalizzata dal caos concessioni. I titoli dell'auto sono sotto il faro in Europa (debole l'Euro Stoxx 600 di settore, Fiat Chrysler Automobiles sulla parità a Milano), dopo che Nissan ha fatto sapere di non avere «alcuna intenzione di sciogliere» l'alleanza con Renault e Mitsubishi Motors, facendo così chiarezza dopo le indiscrezioni del Financial Times, secondo cui i piani aziendali andrebbero in questa direzione.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Il Tesoro emette titoli di stato con aste a 3, 5 e 20 anni

In una giornata povera di dati macroeconomici di rilievo il Tesoro torna ad emettere titoli di Stato con la riapertura in asta dei titoli “benchmark” con scadenza a 3, 5 e 20 anni per un ammontare massimo di 6,75 miliardi di euro di cui 3 massimi sul triennale con scadenza 15/01/2023; 2, 5 miliardi sul titolo a sette anni e 1,25 miliardi sul ventennale con scadenza 1 marzo 2040.

Il Tesoro intanto starebbe pensando di riaprire tramite un collocamento di sindacato gli ordini per i titoli a 15 e 30 anni approfittando della positiva finestra di mercato. «I risultati delle aste (Germania, Spagna, Austria e Francia) e dei sindacati (Portogallo, Slovenia, Irlanda) della scorsa settimana mostrano un elevato interesse per il comparto fixed income» segnala Mps Capital Services.

Tokyo positiva sull'ottimismo sul trade

La Borsa di Tokyo ha chiuso la prima seduta della settimana con segno positivo sostenuta dall’ottimismo per le trattative sul commercio internazionale tra Pechino e Washington, e i dati incoraggianti

delle esportazioni in Cina. Il Nikkei è salito dello 0,73% a quota 24,025.17 . Sul mercato valutario lo yen si va indebolendo sul dollaro, assestandosi poco sopra 110 e sull’euro a 122,60.

