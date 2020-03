Wall Street pesante. Milano fallisce recupero, BTp in rimonta

Andamento dello spread Btp / Bund

Greggio ancora giù, Wti sui minimi da 18 anni

Discesa senza freni per i prezzi del petrolio con il Wti che sfonda al ribasso la soglia psicologica dei 25 dollari, scendendo sui minimi da 18 anni, ovvero dal 2002, sui timori degli effetti sull'economia e quindi sulla domanda della pandemia globale, mentre le scorte sono in forte aumento. Il petrolio è sceso anche sotto i livelli di maggio 2003, quando l'epidemia di Sars colpì l'Asia. Il contratto di riferimento del Wti è a 24 dollari al barile, quello del Brent è a 27 dollari al barile. Le prospettive per la domanda di petrolio si fanno sempre più pesanti, con il numero dei Paesi nel mondo in lockdown per contrastare la pandemia in costante aumento, i viaggi drasticamente ridotti così come tutti gli spostamenti. Gli analisti di Goldman Sachs stimano un possibile calo del Brent fino a 20 dollari al barile nel secondo trimestre dell'anno, un livello mai visto dall'inizio del 2002.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

A Piazza Affari vendite su Fca, vola Telecom Italia

Sui mercati europei quindi proseguono le vendite, nonostante le autorità di Borsasi stiano muovendo per limitare i danni: la Consob ha vietato le vendite allo scoperto per tutto il listino da oggi e per tre mesi e la francese Amf ha bloccato tutte le vendite allo scoperto sul listino di Parigi da oggi per un mese.

A Piazza Affari ancora vendite pesanti su Fca, penalizzata già martedì 17 per il possibile slittamento dell'annunciata fusione con Psa. Sono poi arrivati i dati sulle immatricolazioni auto in Europa che hanno registrato a febbraio un calo del 7,2% nel complesso mentre per il Lingotto la flessione è stata del 6,9%. Netto rialzo per Telecom Italia che mette a segno un progresso dell'8%.

Pesante la sterlina, crolla sui minimi dal 1985

Sterlina in caduta libera, penalizzata come le altre principali valute dal rialzo del dollaro. La valuta britannica è scesa fino a 1,182 dollari, un livello che non si vedeva dal 1985, peggio quindi del minimo di 1,1892 dollari toccato a ottobre 2016 dopo il referendum sulla Brexit. La sterlina cede più del 9% nei confronti del biglietto verde da inizio anno, trascinata al ribasso anche dalla paura per le ricadute della pandemia di coronavirus sull'economia britannica e globale

Crollano prezzi rame sotto 5mila dlr/tonnellata, prima volta da 2016

Crollano i prezzi del rame. Il metallo di base è sceso del 4,5% a 4.911,50 dollari a tonnellata al London Metal Exchange, scendendo per la prima volta sotto 5.000 dollari a tonnellata dalla fine del 2016. Per diverse settimane il mercato del rame ha sovraperformato con gli investitori che hanno scommesso che gli sforzi per stimolare l'economia cinese aumenteranno i prezzi. Ma con l'attività in alcuni settori chiave che si sta arrestando in alcune parti dell'Europa e degli Stati Uniti, la domanda dovrebbe scendere.



L'oro sale fino a 1.550 dollari, poi torna sotto 1.500

La volatilità domina i mercati e l'oro non fa eccezione. Il prezzo è salito fino a 1.550 dollari l'oncia, prima di scendere nuovamente sotto i 1.500. "In questa fase, stiamo assistendo a una correlazione (diretta) positiva tra le Borse e l'oro, ma non è una gran sorpresa: ogni volta che c'è un crollo del mercato, molti trader usano l'oro come bancomat per coprire margin calls su altre posizioni", spiegano gli analisti di ActivTrades. Tecnicamente, ora esiste "un'importante zona di supporto a 1.450 dollari, che è il minimo toccato due giorni fa e anche il minimo da dicembre, mentre 1.467 e 1.487 dollari sono livelli più vicini (ma meno rilevanti) da monitorare", aggiungono.