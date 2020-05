Borse credono nella ripresa, tornano su livelli di inizio lockdown. Sprint Wall Street

A New York riapre il "floor", torna circa il 25% dei trader. Corrono i titoli dei viaggi e delle compagnie aeree. Piazza Affari dall'inizio del lockdown ha recuperato il 20%. Aumenta la propensione al rischio e diminuiscono gli acquisti sui beni rifugio. Spread in calo

Nella seconda parte della giornata, i listini europei si confermano tutti in territorio positivo, portandosi così vicini ai livelli della prima metà di marzo, all’inizio del lockdown, trascinati dai settori più penalizzati negli ultimi due mesi, cioè viaggi, banche e assicurazioni. Anche Wall Street viaggia in netto rialzo, nel giorno in cui riapre il «floor».

Gli operatori, infatti, scommettono ormai su una definitiva uscita dall’emergenza e su un contestuale recupero dell’economia. Segnali in tal senso arrivano dalla Germania (rialzo oltre le attese della fiducia delle imprese), dal Giappone (fine dello stato di emergenza) e dagli Stati Uniti dove il Wall Street Journal segnala che il peggio è alle spalle con prenotazioni di aerei, hotel e richieste di mutui tornate a salire.

Wall Street positiva, ottimismo su ripresa e fronte vaccini

L'ottimismo sembra condiviso anche da Wall Street, alla vigilia chiusa per il Memorial Day, e oggi in netto aumento. Per altro, dopo due mesi di chiusura, ha riaperto il «floor» di Wall Street, ossia il salone delle grida, consentendo il ritorno fisico di alcuni broker, dopo la chiusura del 23 marzo. Oggi, la Borsa ospiteràcirca 80 broker, il 25% del consueto numero.

Gli investitori puntano sui segnali di ripresa in scia all’allentamento delle misure restrittive introdotte per limitare la diffusione del coronavirus. Anche se continuano ad aumentare i casi di Covid-19 nel Paese (hanno oltrepassato quota 1,6 milioni con almeno 97.000 morti). Aiutano anche i progressi medici contro il coronavirus: l’azienda biotecnologica Novavax ha avviato i test sugli esseri umani del suo vaccino sperimentale con risultati attesi a luglio. Mentre Merck ha avviato una partnership con la non-profit Iavi per sviluppare un proprio vaccino. Ulteriore sostegno arriva infine dalle notizie macro: i prezzi delle case sono saliti o a crescere a marzo, le vendite di nuove case sono aumentate dello 0,6% in aprile e la fiducia dei consumatori è aumentata a un valore superiore alle stime.





Dall'inizio del lockdown Milano recupera il 20%

Il listino tedesco è già ai massimi dall’inizio del lockdown italiano, scattato il 10 marzo, mentre sia Milano sia Parigi sono a un soffio da quei livelli dopo averli toccati soltanto il 29 aprile (il giorno successivo i listini tornarono a calare dopo un meeting deludente della Bce). Dall’inizio del lockdown Milano ha recuperato il 20% circa anche se le performance da inizio anno delle Borse europee restano in profondo rosso: Milano ha ceduto il 24%, Parigi il 23% e Francoforte il 14%; il Dow Jones, che oggi si candida a un avvio in forte rialzo (i future avanzano di oltre il 2%), il 15%.

In recupero viaggi e compagnie aeree, corre Leonardo

Ben intonati i titoli dei viaggi e in particolare delle compagnie aeree sulla prospettiva di un'apertura delle frontiere a giugno. A Piazza Affari in evidenza nuovamente i titoli industriali: continua il rally di Leonardo mentre salgono anche Pirelli, Cnh e Fca (nel giorno del cda di Intesa Sanpaolo sul maxi prestito da 6,3 miliardi garantito da Sace). Iniziano bene la seduta anche le banche con Unicredit in rialzo mentre risultano più frenate le utility.

Seduta da dimenticare per Diasorin

Il gruppo farmaceutico, con un ribasso arrivato a superare il 6,5%, è la peggiore del Ftse Mib. Il titolo del gruppo farmaceutico, che nelle ultime quattro sedute aveva guadagnato quasi il 17% e da inizio anno sale circa del 120%, tira il freno a mano, penalizzata anche da un report di Jefferies, secondo cui il prezzo attuale (195,1 euro per azione oggi, dopo avere toccato ieri il record di 211,8 euro) è troppo alto. Per questo gli analisti hanno tagliato il rating da "hold" a "underperform", cosa che indica un suggerimento di vendita. L'obiettivo di prezzo è invece stato alzato da 101 a 120 euro per azione, un livello che comunque implica un potenziale downside del 40% rispetto ai valori attuali.