Pfizer annuncia un vaccino «efficace» contro il Covid e le Borse schizzano al rialzo. Piazza Affari tocca anche +6% Il vaccino contro il coronavirus, targato Pfizer e BioNTech, è risultato efficace nel prevenire il 90% delle infezioni durante la fase tre della sperimentazione. La notizia ha fatto volare di colpo i listini europei, mentre i future a Wall Strett mettono le ali. Riscatto istantaneo del petrolio (+8%) che “sogna” la ripartenza della domanda mondiale di energia di Enrico Miele e Cheo Condina

Con Biden meno stimoli fiscali ma stimoli monetari

Il vaccino contro il coronavirus, targato Pfizer e BioNTech, è risultato efficace nel prevenire il 90% delle infezioni durante la fase tre della sperimentazione. La notizia ha fatto volare di colpo i listini europei, mentre i future a Wall Strett mettono le ali. Riscatto istantaneo del petrolio (+8%) che “sogna” la ripartenza della domanda mondiale di energia

4' di lettura

Neanche il tempo di festeggiare per la vittoria di Biden che a mettere le ali ai listini europei ci pensa l'annuncio di un possibile vaccino anti-Covid a stretto giro. I listini del Vecchio Continente, infatti, assieme a i future di Wall Street sono protagonisti di un fortissimo strappo al rialzo sulla notizia che la cura della Pfizer contro il coronavirus sia efficace nel 90% dei casi e potrebbe essere pronta per fine anno. Milano, che viaggiava già in territorio positivo del 2% da tutta la mattina, è volata rapidamente a +5% (toccando a tratti il +6%) come Parigi e Francoforte, mentre i future Usa superano il 4%.

Ma prima del possibile vaccino, ci ha pensato la vittoria di Biden a sostenere i listini. Fin dalle prime battute, le Borse si sono mosse al rialzo visto che il risultato delle urne negli Usa scaccia i timori di una fase di instabilità post-voto (anche se Donald Trump non si rassegna e minaccia azioni legali). Lo spread Btp-Bund intanto si attesta a 121 punti base, col rendimento del BTp decennale sotto il minimo storico dello 0,6%.

Pfizer mette le ali ai future di Wall Street

Si prospetta un'apertura record per il Dow Jones, con i future in forte rialzo nel premercato in scia alla vittoria di Joe Biden contro Donald Trump e , soprattutto, dopo che Pfizer (+15%) ha annunciato che il vaccino contro il Covid sviluppato insieme a BioNTech (+26%) ha dimostrato un'efficacia nel prevenire il contagio nel 90% dei volontari ammessi alla fase 3 dei test, nettamente al di sopra delle aspettative, che erano del 60-75%. Pfizer è la prima a diffondere i dati conclusivi dei trial (che sono ancora in corso) e ora può attendere con fiducia l'autorizzazione urgente negli Stati Uniti, che potrebbe essere concessa entro la fine di novembre. Pfizer e BioNTech prevedono di poter consegnare 50 milioni di dosi nel mondo entro quest'anno e 1,3 miliardi nel 2021.

Loading...

Nel post Trump restano alcune incognite per i mercati

C’era attesa per vedere quale sarebbe stata la reazione dei mercati alla proclamazione ufficiale di Biden, avvenuta nella giornata del 7 novembre dopo un lungo conteggio dei voti negli Stati in bilico. Già la settimana scorsa i mercati sembravano tuttavia aver in parte scontato l’esito, registrando una delle migliori performance degli ultimi mesi tanto negli Stati Uniti, quanto in Europa, dove i listini azionari hanno guadagnato in media sette punti percentuali (quasi il 10% per Piazza Affari). Sciolti i dubbi sulle urne, due restano le principali incognite nel futuro immediato: la possibile battaglia legale che potrebbe essere scatenata dallo sconfitto Donald Trump e la leadership nel Congresso Usa.

A Milano volano le banche (con guadagni a doppia cifra)

Piazza Affari è trascinata dai titoli finanziari e bancari: Bper segna +10%, Unicredit, Intesa Sanpaolo e Mediolanum guadagnano oltre il 9% così come Leonardo ed Eni, sul balzo del petrolio che è arrivato a guadagnare anche nove punti. Si mette in evidenza anche il gruppo STMicroelectronics con il titolo è ai massimi dal 2002 dopo l’aumento delle stime per il quarto trimestre della concorrente Infineon. Tra i petroliferi acquisti su Saipem ed Eni in scia al nuovo balzo del greggio. Rimbalza Leonardo dopo il crollo di venerdì 6 novembre legato alla trimestrale. In rialzo anche Fca e Telecom Italia. Sul resto del listino azionario balza l'As Roma dopo che è andata a vuoto l’opa "a sconto" del neo proprietario Dan Friedkin (con il delisting fallito).

Crolla DiaSorin dopo svolta vaccino Pfizer

Mentre Piazza Affari è euforica sulla svolta di Pfizer sul vaccino per il Covid-19, Diasorin affonda e arriva a perdere oltre dieci punti. Dal 9 marzo alla chiusura di venerdì il titolo aveva guadagnato il 99% (da 101 a 201,2 euro), grazie al fatto che la società si è imposta sul fronte dei test per la diagnosi del Covid-19. Andando avanti, però, se si troverà a breve un vaccino efficace, come sembrerebbe essere quello di Pfizer, il ruolo dei test anti-Covid potrebbe diventare meno rilevante. Pfizer e BioNTech prevedono di produrre fino a 50 milioni di dosi di vaccino a livello globale nel 2020 e fino a 1,3 miliardi di dosi nel 2021.