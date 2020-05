Borse in rosso, la ripresa è lontana. A Piazza Affari giù Exor e Fca Gli investitori risentono del clima di sfiducia sulla ripresa alimentato dalle parole del numero uno della Fed Jerome Powell che si è espresso negativamente sulla congiuntura economica . Risale il petrolio, in calo l'euro di Chiara Di Cristofaro e Flavia Carletti

Gli investitori risentono del clima di sfiducia sulla ripresa alimentato dalle parole del numero uno della Fed Jerome Powell che si è espresso negativamente sulla congiuntura economica . Risale il petrolio, in calo l'euro

I timori sulla congiuntura e l’incertezza su tempi e modi della riapertura delle attività pesano sui listini europei tutti in ribasso. Il numero uno della Fed Jerome Powell in audizione al senato Usa ha detto che ci vorrà tempo perché si possano iniziare a vedere concreti segnali di una ripresa dell’economia e il rally di marzo sembra essere stato forse troppo ottimistico. Avvio in rosso quindi per l'Europa, sulla scia di Usa e Asia, mentre risale il petrolio e l'euro si conferma debole contro il dollaro.

Powell da una parte ha ribadito che il Fomc, il comitato di politica monetaria della Fed, non prende in considerazione la possibilità di tassi negativi e, dall'altra, ha parlato di scenario incerto e tempi lunghi per la ripresa dell'economia Usa. Powell ha detto che gli Stati Uniti stanno affrontando la peggior recessione dalla seconda guerra mondiale e ha aggiunto che potrebbe essere necessaria qualche ulteriore misura di stimolo per evitare che la situazione peggiori ancora, sottolineando che la Fed su questo è pronta a fare la sua parte.

Vendite su Exor, Fca non paga il dividendo

A Piazza Affari, tra i titoli, ancora una seduta di vendite per Exor (-3,44%), che dopo lo stop alla vendita di PartnerRe paga anche la notizia che la controllante Fca (-1,87%) non distribuirà il dividendo di 1,1 miliardi di euro sull'esercizio 2019. In rosso anche Tenaris (-3,16%), segno opposto per Saipem (+1,9%), che ieri si è aggiudicata un contratto da 2,7 miliardi di dollari in Nigeria.

Spread in lieve rialzo ma sotto 240 punti base

Spread tra BTp e Bund in leggero rialzo nelle prime battute ma sotto quota 240 punti. Sul mercato secondario Mts, il differenziale di rendimento tra il titolo decennale italiano benchmark e il titolo tedesco di pari durata si attesta a 238 punti base, dai 236 punti del closing di ieri sera. In linea con il riferimento il rendimento del BTp decennale benchmark, all'1,84%. Sul fronte italiano, ieri sera il governo ha varato il Dl Rilancio che vale 55 miliardi di euro, pari a circa il 3% del pil 2019.

I BTp tendono a soffrire in giornate caratterizzate dall’avversione al rischio. Ma nella seduta di mercoledì 13 maggio il debito ha retto abbastanza bene anche sulla scia dei buoni risultati dell’asta di ieri che ha visto il Tesoro raccogliere 9 miliardi di euro in titoli a 3,7,15 e 20 per complessivi 9 miliardi di euro facendo registrare una bipna domanda. Il rendimento del Btp con scadenza 2027 è salito a 1,53% da 1,37% del collocamento precedente, quello del Btp a 20 anni al 2,49% da 1,97% dell'asta di marzo. Il tasso del triennale è rimasto sostanzialmente stabile a 0,87% da 0,86% di aprile e quello del Btp a 15 anni è risultato pari al 2,23%.