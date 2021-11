Borse vivaci, Powell convince i mercati. La BoE non tocca i tassi, record per S&P e Nasdaq

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee reagiscono bene alle decisioni della Fed e alla parole di Jerome Powell, mentre a Wall Stree t si registrano nuovi record per lo S&P 500 e il Nasdaq. «La nostra decisione di avviare il tapering non ha alcuna implicazione sulle future decisioni riguardanti i tassi d’interesse». Il presidente della Federal Reserve ha infatti detto ciò che le Borse volevano sentirsi dire, visto che avviare la riduzione degli stimoli eccezionali lanciati durante la pandemia (l’acquisto di titoli di Stato e di mutui-bond per 120 miliardi al mese) non significa che stia preparando anche il futuro rialzo dei tassi.

Lascia, intanto, i tassi invariati al minimo storico dello 0,1% la Bank of England, a dispetto delle attese di un rialzo del costo del denaro, che sarebbe stato il primo tra le maggiori banche centrali mondiali. La BoE ha comunque lasciato aperta la possibilità di inasprire la politica monetaria presto, sottolineando che un aumento dei tassi «potrà arrivare nei prossimi mesi», se l'economia continuerà a migliorare come previsto. Giù dell'1% la sterlina contro il dollaro dopo l'annuncio sui minimi da un mese.

Usa, peggior calo in 40 anni per produttività. Bene i sussidi

Nel terzo trimestre del 2021, la produttività negli Stati Uniti è crollata, registrando un dato al di sotto delle attese. Stando alla lettura preliminare del dato diffuso dal dipartimento del Lavoro, l'indice ottenuto dividendo la produzione per il numero di ore lavorate è diminuito al tasso annualizzato del 5% rispetto ai tre mesi precedenti, contro attese per un -3,2%, dopo il +2,3% del secondo trimestre. Si è trattato del peggior calo trimestrale in 40 anni. In calo le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione a quota, 269.000, dato più basso da inizio pandemia.



Trimestrali sotto i riflettori, corre Tenaris

Sul fronte societario a Piazza Affari si guardano i conti del terzo trimestre delle società quotate. Brusco scivolone per Cnh Industrial dopo la revisione al ribasso della guidance dei ricavi e le dichiarazioni secondo cui non è possibile prevedere se ci saranno altre interruzioni alla produzione. Intesa Sanpaolo ripiega ancora in Borsa dopo i conti confermando la reazione fiacca degli operatori visto che tutte le attenzione sono rivolte al nuovo piano industriale. In rosso anche Diasorin. Corre invece Tenaris che ha chiuso il terzo trimestre con un utile di 326 milioni di dollari e ricavi in crescita del 73%, oltre le stime. Bene anche il lusso con Moncler e il settore delle tlc con Telecom Italia. Snam Rete Gas ha chiuso i primo 9 mesi dell'anno con ricavi a 2,33 mld (+15%) e un utile netto a 938 mln (+7%), dal cda è anche arrivato l'ok all'acconto del dividendo 2021 di 0,1048 per azione.

Dollaro in rialzo, giù la sterlina dopo la BoE

Il dollaro sta recuperando parte del terreno perso nelle ultime sedute e la debolezza della vigilia. «La riluttanza della Fed ad aumentare i tassi è stata inizialmente accolta con una certa delusione, soprattutto da coloro che temono che l'inflazione possa essere un fenomeno duraturo invece che transitorio. Tuttavia - spiegano gli analisti di ActivTrades - il rimbalzo del biglietto verde mostra che alla delusione iniziale si è sostituita la consapevolezza che ora che la banca centrale americana ha iniziato una normalizzazione delle politiche, sarà solo questione di tempo prima che inizi a considerare un aumento dei tassi di interesse». I tassi fermi della Banca d'Inghilterra fanno scattare le vendite sulla sterlina che ha perso l'1% contro il dollaro e lo 0,5% contro l'euro.