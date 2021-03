Borse, la Fed rassicura anche l'Europa. Attesa per il verdetto dell'Ema

2' di lettura

La Fed rassicura i mercati e le Borse europee partono bene, dopo il record di Wall Street con il Dow Jones che ha rotto la rialzo quota 33mila. Jerome Powell ha confermato che la politica monetaria rimarrà accomodante e che non saranno toccati i tassi fino al 2023. Il banchiere ha detto che non è ancora tempo di parlare di tapering, sebbene le previsioni per l'economia siano state riviste in positivo in modo consistente (il Pil 2021 è stato indicato in rialzo del 6,5% dal precedente 4,2%). In Europa è atteso il verdetto dell'Ema sulla sicurezza del vaccino Astrazeneca, anche se, come specificato dall'Agenzia europea del farmaco, non sarà vincolante per gli Stati. Resta comunque il nodo sulla distribuzione dei vaccini, con la tensione che sale tra Bruxelles e le case farmaceutiche.



La Fed e i tassi

I rendimenti dei titoli di Stato Usa sono saliti velocemente, arrivando mercoledì pomeriggio (prima della Fed) al massimo di 1,67%. Questo pesa sulle Borse e soprattutto sui titoli tecnologici in America ma anche in tutto il mondo. Ieri Powell non ha annunciato misure specifiche per contenere questa galoppata dei tassi: «Noi guardiamo alle condizioni finanziarie in generale - ha detto durante la conferenza stampa seguita al meeting del consiglio della Fed - e restano accomodanti. Questo è appropriato, come resta appropriata la nostra politica monetaria». Nonostante questo, però, il mercato ha reagito bene, con una ripresa anche del Nasdaq che prima dell’incontro della Fed era arrivato a perdere il 3%.

Tokyo chiude in rialzo, indice Topix da record

La Borsa di Tokyo si è chiusa con un buon andamento, rassicurata come Wall Street dalla decisione della Federal Reserve di continuare a sostenere l'economia americana «per tutto il tempo necessario». L'indice Nikkei ha guadagnato l'1,01% a 30.216,75 punti e l'indice Topix ha guadagnato l'1,23% a 2.008,51 punti. E' la prima volta dal 1991 che il Topix supera la simbolica soglia di 2.000 punti. Il Nikkei, da parte sua, che si trova già a livelli record dal 1990, non ha superato i 30.000 punti dalla fine di febbraio.



L'euro si rafforza e punta a 1,20 dollari dopo la Fed

Sul fronte dei cambi, l'euro si è rafforzato rispetto al biglietto verde dopo le indicazioni di Powell: la divisa unica si è avvicinata a quota 1,20 dollari. La moneta unica vale inoltre 130,55 yen (130), mentre il biglietto verde vale 108,98 yen (109,3). E' debole il petrolio: il wti, contratto con consegna ad aprile, perde lo 0,43%, attestandosi a 64,32 dollari al barile.

Gli appuntamenti di giovedì 18 marzo

In agenda vari indicatori macroeconomici. In Italia alle 10 l’Istat diffonde i dati su commercio estero e prezzi all'import di gennaio. Alle 11 arriva il dato sul costo del lavoro dell’Eurozona (IV trimestre). Poi arriveranno vari dati dagli Stati Uniti: Indice Philadelphia Fed di marzo (ore 13,30), Richieste di sussidi settimanali alla disoccupazione (ore 14,30) e indice anticipatore di febbraio (ore 15,00).