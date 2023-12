Borse, Europa cauta nel giorno della Fed. A Piazza Affari Mps svetta

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si muovono all'insegna della prudenza i principali listini europei nel giorno della Federal Reserve, mentre il 14 dicembre sarà la volta delle riunioni della Bce e di quella della Bank of England. Nelle prossime ore terminerà il meeting di due giorni del Fomc, il comitato di politica monetaria della Banca centrale americana, dal quale arriveranno indicazioni sulle prossime mosse di politica monetaria e una revisione dell'outlook sull'economia a stelle e strisce nel 2024. In leggero rialzo quindi le Borse europee, con il FTSE MIB di Milano leggermente più rapido del CAC 40 di Parigi e del DAX 40 di Francoforte. Fiacchi il FT-SE 100 di Londra e l'IBEX 35 di Madrid.

Il mercato non mostra dubbi sul fatto che la Banca centrale americana lasci i tassi invariati, ma gli occhi degli osservatori saranno puntati soprattutto sulla successiva conferenza stampa del presidente Jerome Powell per capire i tempi di un possibile taglio al costo del denaro alla luce di un’inflazione statunitense alla vigilia leggermente sopra le attese. Intanto alla vigilia i tre maggiori indici a Wall Street hanno toccato i massimi dell'ultimo anno mentre si registrano “rossi” generalizzati sui listini asiatici dopo che la conferenza annuale di Pechino sull’economia non ha registrato, a differenza delle attese, annunci sul sostegno al comparto immobiliare (fa eccezione solo Tokyo a +0,25% grazie all’indice Tankan, quello sul sentiment tra le grandi imprese giapponesi, salito a dicembre al livello più alto da marzo 2022 grazie alla ripresa del settore auto).

Fed: previsti tassi fermi, poi tagli nel 2024

l mercato stima che i tassi di interesse americani restino fermi nella fascia tra il 5,25% e il 5,5%, ma dalla conferenza stampa del Presidente Jerome Powell si attendono indicazioni utili per capire quando ci sarà il primo taglio del costo del denaro. Poi, i contratti future scontano almeno quattro sforbiciate da 25 punti base nel 2024, molto probabilmente a partire da maggio, ma Powell potrebbe gettare acqua sul fuoco dell’entusiasmo per condizioni finanziarie più espansive, se lo ritenesse eccessivo.L’inflazione americana di novembre è salita dello 0,1% a fronte di aspettative per prezzi al consumo invariati e l’incremento, per quanto piccolo, potrebbe dare sponda ai membri del comitato monetario della Fed meno inclini ad allentare troppo presto la politica monetaria.

Bene Prysmian, realizzi su Banco Bpm

A Piazza Affari si muove in testa al listino principale Prysmian e sale Banca Mps spinta dal risiko bancario. Tra le migliori Amplifon che è entrata in Uruguay con l'acquisizione del gruppo Audical. In fondo realizzi su Banco Bpm all’indomani del piano industriale. Dopo una battuta d'arresto iniziale, recupera Ferrari, dopo che Hsbc ha rivisto al ribasso il rating da "buy" a "hold", ma ha alzato l'obiettivo di prezzo da 325 a 340 euro.

Spread resta sotto 180 punti, rendimento decennale in calo

Andamento in lieve calo per lo spread tra BTp e Bund in una giornata condizionata dalle attese per gli esiti della riunione della Fed. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005560948) e il pari scadenza tedesco è indicato a 177 punti base, in frazionale calo rispetto ai 178 punti della chiusura precedente. Più netta la flessione del rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta al 3,98%, dal 4,01% del closing della vigilia.