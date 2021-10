Borse in frenata per i timori di inflazione, focus sull’occupazione Usa

3' di lettura

Ha prevalso il segno meno tra i listini azionari internazionali la scorsa settimana. Hanno tenuto solo le Borse cinesi. Milano limita i danni con un calo dell'1,4 per cento. L'indice S&P 500 e il Dax cedono oltre il 2% e il Nikkei giapponese quasi il 5% per cento. Al centro dell’attenzione il rischio inflazione che sta assumendo i contorni di un fenomeno tuttaltro che transitorio. L’indice dei prezzi in Europa è salito ai massimi da oltre un decennio: il timore che questo possa impattare sulla crescita...