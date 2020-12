Borse in frenata, ma tra gli emergenti la corsa continua: cosa attendersi in settimana I livelli tecnici da monitorare dopo che le Piazze europee hanno perso il 2% in cinque sedute di Andrea Gennai

I livelli tecnici da monitorare dopo che le Piazze europee hanno perso il 2% in cinque sedute

Ancora una pausa dopo la grande corsa. Le Borse europee hanno chiuso la settimana in flessione con Milano che ha lasciato sul terreno poco più del 2% mantenendo ancora un guadagno su base mensile. L’inizio della campagna di vaccinazione anti-Covid sta determinando il classico fenomeno del “buy on rumors and sell on news”. I listini, dopo il forte strappo al rialzo partito il 9 novembre dopo l’annuncio Pfizer, ora consolidano. Si tratta di una discesa fisiologica che non intacca al momento in tono...