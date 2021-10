Borse in frenata, a Piazza Affari corre Enel. Tassi ai minimi storici per BoT in asta

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo due giorni di record storici a Wall Street e di rialzi per le Borse europee (con quella di Milano che ha aggiornato i massimi da ottobre 2008), l'Europa mostra segnali di debolezza, con i principali indici che segnano lievi cali. I mercati vengono da sedute toniche, con i record aggiornati dagli indici americani S&P500 e Dow Jones. Sale 'attesa per il vertice in programma giovedì 28 ottobre del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

L'inflazione sempre sotto i riflettori

Vertice che se inizialmente si profilava come un appuntamento interlocutorio, in vista della riunione di dicembre quando l’istituto diffonderà le nuove previsioni macro e le indicazioni sul Pepp, gli osservatori ritengono invece che potrebbe essere un meeting cruciale con la Bce che dovrà affrontare il tema dell'inflazione. L'indice dei prezzi potrebbe correre ancora a lungo risentendo della carenza di componenti e manodopera, oltre che del rialzo del costo delle materie prime.

Le trimestrali delle big tech non deludono

Intanto va avanti a pieno ritmo, sia negli States sia in Europa, la stagione delle trimestrali. Nella notte hanno svelato i numeri big come Microsoft e Google , oltre che Texas Instrument. La domanda che tutti si pongono, ultimamente, è quanto l’interruzione delle catene globali delle forniture (supply chain) e il rincaro delle materie prime stiano pesando sui conti delle aziende. Per ora le corporations americane che hanno diffuso i conti trimestrali non hanno dato segnali di cedimento, dato che hanno il più delle volte battuto le stime degli analisti.



Trimestrali in focus anche a Milano

A Piazza Affari gli occhi saranno puntati sulle aziende che approvano i conti del periodo luglio-settembre: si tratta di Amplifon, Mediobanca, Saipem, Telecom Italia, Unicreditt. Intanto Italgas ha annunciato di aver archiviato I primi nove mesi 2021 con ricavi per un miliardi (+2,8%) e un utile netto di 273 milioni (+10,5%). In più gli investitori continuano a interrogarsi sul risiko bancario. Nelle prime battute gli acquisti si concentrano su Enel.

BoT, assegnati 6 mld semestrali, tassi a minimo storico

Rendimento in calo e buona domanda per i BoT semestrali assegnati oggi dal Tesoro. Nel collocamento odierno il Tesoro ha emesso 6 miliardi di Buoni a 6 mesi scadenza 29/04/2022 spuntando un rendimento pari a -0,55%: la flessione di 1 centesimo rispetto all'asta del mese precedente vale il nuovo minimo storico su questa scadenza. Tiepida la domanda che si e' attestata a 7,63 miliardi di euro, con un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,27. Il regolamento dell'asta cade sul prossimo 29 ottobre.