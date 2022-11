Le Borse cercano nuovi rialzi tra inflazione Usa e calo misure anti-Covid in Cina

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il rallentamento dell’inflazione americana, unito a quello delle severe misure “Covid zero” in Cina, sostiene le Borse europee che, dopo lo sprint della vigilia, puntano a ulteriori rialzi e viaggiano in aumento, pur se con vari cambi di passo. L’indice dei prezzi statunitensi, infatti, sotto le previsioni, sta moltiplicando la speranza degli operatori che la Fed a stretto giro possa rallentare il ritmo dei rialzi dei tassi d’interesse. Ma nella notte è arrivata anche la notizia di un primo alleggerimento delle rigide regole sulla quarantena anti-Covid da parte di Pechino, innescando la corsa dei listini asiatici (Hong Kong, in questo momento, guadagna oltre il 7%).

Così dopo che Wall Street ha chiuso la migliore seduta dal 2020, anche gli indici europei puntano sul rialzo bis: il FTSE MIB di Milano è arrivato a guadagnare anche un punto, salvo poi ritracciare leggermente, e lo stesso vale per il CAC 40 di Parigi e il FT-SE 100 di Londra. Più indietro il DAX 40 di Francoforte, con la Germania che ha visto confermata a +0,9% l’inflazione a ottobre (+10,4% su anno). Si guarda anche all'esito, finora non chiaro, delle elezioni americane di metà mandato: il partito democratico del presidente Joe Biden sembra aver evitato la netta sconfitta che ci si aspettava.

A Milano occhi su Unipol, A2a e Mps dopo i conti

Con lo spread stabile in area 200 punti, e il rendimento dei Btp decennali di nuovo sopra il 4%, a Piazza Affari si mette in luce A2a, dopo aver chiuso i conti con un utile in rialzo a 461 milioni. Bene anche il lusso con Moncler e il rimbalzo del petroliferi, in scia al greggio, con Tenaris. Debole Unipol, in fondo al Ftse Mib, che sui nove mesi ha collezionato un utile a 854 milioni (+5%). Occhi su Banca Mps dopo il “rosso” da 794 milioni nel terzo trimestre per costi una tantum sulle uscite del personale.



Spread stabile in area 200 punti, attesa per asta Btp

Andamento stabile per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario telematico Mts dei titoli di Stato europei all'indomani di una seduta dominata dai forti acquisti sui titoli dell'Eurozona e dal crollo dei rendimenti dopo la pubblicazione del dato sull'inflazione Usa migliore delle attese. Lo spread tra BTp e Bund resta sui valori della vigilia a 200 punti base, una soglia che non vedeva dallo scorso luglio. Risale il rendimento del BTp decennale benchmark, indicato ora al 4,05% dopo essere sceso al 4%, al valore minimo da metà settembre, (era al 4,27% al closing di mercoledì). Risale anche il rendimento del Bund tedesco al 2,07% dopo essere sceso ieri fino al 2% dal 2,25% del precedente riferimento. Da segnalare che il Tesoro ha in programma un'asta di BTp a 3 e 7 anni e BTp Green per un importo complessivo massimo di 8,75 miliardi.



Euro e petrolio stabili, gas in calo. Occhi su criptovalute

Sul fronte dei cambi, l’euro sale ancora sul dollaro a 1,024 (da 1,0167 ieri in chiusura) e scambia a 144,65 yen (144,23), con il cambio dollaro/yen a 141,25 (141,89). Perde quota il gas ad Amsterdam a 107,5 euro al MWh (-5,2%) mentre è rally anche per il petrolio: il Wti con contratto di consegna a dicembre vale 88,7 dollari (+2,5%), quello del Brent di gennaio 96,1 dollari (+2,4 per cento). In leggero calo le principali criptovalute dopo la turbolenza degli ultimi giorni relativa alla piattaforma Ftx che ora sarà acquistata da Binance: il Bitcoin scende del 2% a 18327 dollari.

In Europa prosegue la stagione delle trimestrali

Ancora focus sulle trimestrali: in Europa hanno rilasciato i conti, tra gli altri, Commerzabank, Swiss Life e il gruppo olandese della grande distribuzione Ahold, a Piazza Affari tra le big del Ftse Mib giornata di cda sui risultati per Banca Mediolanum, Terna, Hera, Iveco e Tim. Attenzione in particolare sui lavori del board di quest’ultima per i possibili passi avanti nel processo di riassetto del gruppo.