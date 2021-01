Borse caute, a Piazza Affari esordio brillante per Stellantis Settimana densa di appuntamenti sia politici, con l'insediamento di Biden e il test al Senato del Governo Conte, sia economici con la Bce e le trimestrali Usa che entrano nel vivo. Wall Street chiusa per il Martin Luther King Jr Day. Spread risale per l'incertezza politica in Italia di Flavia Carletti e Andrea Fontana

Si muovono sulla parità le Borse europee nonostante i brillanti dati sulla crescita cinese nel quarto trimestre. I listini azionari avevano chiuso venerdì 15 gennaio una ottava all'insegna dell'avversione al rischio con una chiara flessione alimentata dal rallentamento nella distribuzione del vaccino prodotto da Pfizer-Biontech.

Sono poco mossi i principali indici con le vendite che penalizzano soprattutto le utility e il settore energia. A Piazza Affari esordio vivace per Stellantis , il titolo del quarto costruttore auto mondiale nato dall'aggregazione tra Fiat Chrysler e Peugeot. Arretrano invece Enel e Snam. A Parigi giù Carrefour: il gruppo canadese Couche-Tard ha ritirato l'offerta per acquistare i supermercati dopo l'esplicita opposizione del Governo francese. In Asia, Tokyo ha chiuso in calo dell’1% circa, pesante Seul a causa del calo dei titoli tecnologici dopo le nuove misure imposte dall'amministrazione Trump ai fornitori di Huawei e il netto calo di Samsung dovuto alla conferma della condanna per corruzione del vicepresidente. Wall Street resterà chiusa in occasione del Martin Luther King Jr Day.

Esordio sprint per Stellantis: capitalizzazione sopra i 41mld

Esordio sprint per Stellantis a Piazza Affari. I titoli della società nata dalla fusione tra Fca e Psa hanno superato quota 13 euro, con un massimo toccato a 13,534 euro arrivando a guadagnare oltre il 7% sia a Milano sia a Parigi, l'altra Borsa europea di quotazione del gruppo. Per l'esordio a Wall Street bisognerà attendere il 19 gennaio. Con il balzo registrato la capitalizzazione a Piazza Affari ha superato 41 miliardi di euro. Venerdì 15 gennaio in chiusura, la capitalizzazione di Fiat Chrysler era sotto i 20 miliardi. Stellantis trascina al rialzo anche l'azionista Exor. La holding della famiglia Agnelli detiene 449.410.092 azioni ordinarie di Stellantis, pari al 14,4% del capitale ed è primo azionista del gruppo automobilistico. «Stellantis inizia il suo percorso con la leadership, le risorse, la diversità e il know-how con cui costruire qualcosa di veramente unico e grande, fornendo ai nostri clienti veicoli e soluzioni di mobilità eccezionali e creando valore per tutti i nostri stakeholder» ha dichiarato John Elkann, presidente di Stellantis e di Exor.

Acconto dividendo per Enel e Snam

Enel e Snam viaggiano in fondo al Ftse Mib nel giorno dello stacco dell'acconto sul dividendo 2021 e risentono anche della debolezza generale del settore utility in tutta Europa. Enel ha staccato una cedola di 0,175 euro (1,97% il rendimento calcolato sul prezzo di chiusura di venerdì 15 gennaio), mentre Snam arretra dopo uno stacco da 0,0998 euro (1,9% yield su chiusura precedente).

BTp, spread e rendimenti salgono su tensione politica Italia

In rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra i BTp e i Bund decennali ha aperto la seduta a 119 punti base, cinque punti in più rispetto all'ultimo riferimento. Anche il rendimento dei decennali italiani sale, leggermente, allo 0,64%, dallo 0,62% dell'ultima seduta.Si conferma quindi la fase di leggera debolezza dei titoli di Stato italiani legata all'incertezza per l'esito della crisi di Governo.