Coronavirus, Borse in rosso. Piazza Affari la peggiore con spread in rialzo

Seduta pesante per le Borse europee, con i principali listini arrivati a cedere anche più del 2%: la paura per la diffusione dell'epidemia di coronavirus che continua a essere l'elemento che orienta l'andamento dei mercati. Anche Milano, che ieri si era salvata grazie alla buona performance di Saipem, Cnh Industrial e Telecom, torna a perdere quota e si allinea al resto del Vecchio Continente, complice anche il rialzo dello spread a 154 punti, contro i 149 della chiusura di ieri.

Mentre la situazione in Cina sembra in qualche misura migliorare (la Commissione sanitaria nazionale ha detto che i nuovi contagi giornalieri sono stati 433, per la prima volta meno che fuori dal Paese, e le vittime 29, il livello più basso in un mese), nel resto del mondo, a partire dall'Italia, la diffusione del virus ancora rapida. Il timore degli investitori è che l'epidemia diventi una pandemia, con ricadute potenzialmente molto dannose per l'economia globale, che rischierebbe di finire in recessione. Negli Stati Uniti il presidente americano Donald Trump ha messo il vicepresidente Mike Pence a capo della task force per rispondere all'emergenza.

A Piazza Affari giù Juve, limitano perdite Moncler e Telecom

A Piazza Affari tra le peggiori Juventus , Cnh Industrial e Leonardo, con il comparto industriale particolarmente penalizzato in Europa. Tutti i titoli del FTSE MIB sono in calo, con Moncler e Telecom Italia, ieri tra le migliori, che riescono a limitare le perdite. Fuori dal listino principale, Trevi Finnon riesce a fare prezzo, dopo le stime preliminari di chiusura dell'esercizio 2019 inferiori a quelle del piano industriale.

Petrolio a minimi da gennaio 2019, oro in rialzo

Il petrolio è in calo per la quinta seduta consecutiva e scivola ai minimi da inizio gennaio 2019: il Wti ad aprile cede l'1,4% a 48 dollari al barile, il Brent di pari scadenza cede l'1,37% a 52,7 dollari. Sul mercato valutario, l'euro sale e vale 1,091 dollari (1,0875 ieri), mentre contro yen vale a 120,281 (da 120,13 ieri). Il dollaro/yen è a 110,145. Oro in rialzo a 1.650 dollari per oncia (+0,5%). Oro in rialzo a 1.650 dollari per oncia (+0,5%).

Andamento dello spread Btp / Bund

Spread in rialzo a 154 punti, rendimento decennale all'1,03%

Andamento in rialzo per lo spread tra BTp e Bund che consolida il trend ascendente dei giorni scorsi per i timori legati alla diffusione del coronavirus in Italia. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin T0005383309) e il pari durata tedesco si attesta a 154 punti base dai 149 punti della chiusura di ieri. Sale anche il rendimento del BTp decennale benchmark che è indicato in avvio all'1,03%, in aumento rispetto all'1% del riferimento precedente.

Tokyo chiude a -2,13%, Borse cinesi in timido recupero

La Borsa di Tokyo ha terminato la seduta in netto calo, vittima dei crescenti timori per le conseguenze del coronavirus sull'economia globale. Alla fine degli scambi, l'indice Nikkei ha ceduto il 2,13% a 21.948,23 punti mentre il più ampio Indice Topix ha accusato una flessione del 2,37% a 1.568,06 punti. A pesare sugli scambi sono stati anche i timori che i Giochi olimpici in programma a Tokyo il prossimo luglio vengano rinviati o annullati se l'epidemia di coronavirus che sta interessando l'estremo oriente non sara' sotto controllo prima dell'inizio della manifestazione.

Tentativo di recupero invece per le Borse cinesi, che hanno chiuso in modesto rialzo (Shanghai +0,11% e Hong Kong +0,31%).