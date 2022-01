Borse giù in Ue e Asia dopo il "falco" Powell. Euro sotto 1,12 dollari, spread a 150

Wall Street ha chiuso in calo, con il Nasdaq che ha limitato i danni a un +0,02% negli ultimi secondi.

La crisi in Ucraina

Altro tema che tiene i mercati in grave apprensione è la crisi diplomatica tra Usa ed Europa da un lato e la Russia dall’altro sulla questione ucraina. Il tema che mette davvero i mercati sulle spine è il contraccolpo che questa vicenda geopolitica possa avere sul prezzo del gas (già quadruplicato in un anno), ma anche del petrolio (il Brent ha sfondato i 90 dollari al barile per la prima volta dal 2014) e di varie materie prime di cui la Russia è uno dei maggiori esportatori: dal palladio al rame. In una fase in cui le catene globali delle forniture sono semi-interrotte per il Covid, basta poco per mandare in tilt produzioni e fabbriche. Oltre a far salire ulteriormente l’inflazione.

La stagione dei conti

Se mercoledì è stata Microsoft in America a tenere banco sui mercati ed è stata una degli artefici del rimbalzo prima della Fed, in nottata sono anche arrivati i conti di Tesla - con utili record per 5,5, miliardi di dollari nel 2021 accompagnati però dalla conferma delle difficoltà nella catena di approvvigionamento - e di Intel, che ha riportato i numeri migliori della sua storia sia nell'ultimo trimestre sia nell'intero 2021. In calendario i conti di Apple.

I bilanci che stanno arrivando dagli Stati Uniti saranno fondamentali per capire quanto l’industria Usa stia subendo la fase di incertezza attuale, a partire dalla politica monetaria. Attualmente, secondo le elaborazioni di Refinitiv, gli analisti prevedono in media un aumento degli utili delle 500 società incluse nell’indice S&P 500 del 24,4% nel quarto trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 202. In Italia, invece, sono attesi i conti di Aeffe, De Longhi, Safilo e UniCredit.

Il calendario macroeconomico: Pil Usa e fiducia Germania

In arrivo in giornata anche alcuni dati macroeconomici. Dalla Germania arriva l’indice sulla fiducia dei consumatori di febbraio. L’Istat pubblica poi alle 10 il fatturato dell’industria di novembre. E dagli Stati Uniti, nel pomeriggio, arrivano le richieste di sussidi settimanali e il Pil. Occhi, in Italia, sulla partita per il Quirinale.