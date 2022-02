Borse giù dopo il "falco" della Fed Bullard. Acquisti su Banco Bpm, nel mirino di Unicredit

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - Partenza in rosso per le Borse europee, sulla scia del calo accusato da Wall Street con l'indice Nasdaq che ha perso il 2,1%. A incoraggiare le vendite sul mercato Usa, oltre al dato sull'inflazione che a gennaio e' salita al 7,5% annuo, massimo dal 1982, sono state soprattutto le parole di James Bullard, presidente della Federal Reserve di St. Louis e componente con diritto di voto del Fomc (il comitato di politica monetaria della banca centrale Usa).

Bullard ha preoccupato gli investitori dicendo non soltanto di essere favorevole a un rialzo dei tassi d'interesse di 50 punti base a marzo, ma di auspicare un intero punto percentuale entro l'inizio di luglio, in risposta all'andamento dell'indice dei prezzi. Anche la Casa Bianca, inoltre, ha commentato che sia "appropriato" che la Fed "ricalibri il sostegno" all'economia statunitense. Le indicazioni hanno spinto i tassi dei bond, con il rendimento del decennale che si è portato sopra il 2%. In Europa tassi stabili: il rendimento decennale dei titoli italiani è stabile all'1,9% sul mercato secondari con lo spread tra BTp e Bund a 162 punti. L' euro torna a scendere sotto 1,14 dollari grazie al rafforzamento del biglietto verde americano contro le principali divise.

Sull'azionario Piazza Affari ha aperto in calo di oltre un punto percentuale con tutti i titoli del paniere FTSE MIB in rosso per poi limitare il passivo. Milano resta comunque la peggiore insieme a Madrid (IBEX 35). Deboli le piazze asiatiche (Hang Seng, Shanghai), mentre Tokyo è chiusa per la festa nazionale.

Banco Bpm non fa prezzo: voci di Unicredit in manovra



A Piazza Affari l'attenzione è tutta concentrata su Banco Bpm che questa mattina non segna un prezzo d'apertura ed è oggetto di forti acquisti: secondo quanto riportato da Il Messaggero, la banca sarebbe nel mirino di Unicredit che potrebbe farsi avanti con una proposta già nel week end.



Focus su conti Unipol, vendite su risparmio gestito

A Milano focus su Unipoll Gruppo ha approvato i conti preliminari 2021, ultimo esercizio di un piano triennale chiuso con utili consolidati di 2,326 miliardi (target di 2 miliardi) e dividendi cumulati previsti per 617,2 milioni. La controllata Unipolsaii ha chiuso il 2021 con un risultato netto consolidato a 723 milioni di euro (-15% sul 2020 che tuttavia aveva beneficiato del forte calo della mobilita'), una raccolta diretta assicurativa a 13,3 miliardi (+9,2%), di cui il Danni a 7,9 miliardi (+0,8%) e il Vita a 5,4 miliardi (+24,4%) Stabile la proposta di dividendo a 0,19 euro per azione. Il gruppo assicurativo sottolinea anche che il piano triennale 2019-2021 si e' chiuso con risultati oltre i target con utili consolidati cumulati per 2,231 miliardi (obiettivo di 2 miliardi) e dividendi cumulati per 1,528 miliardi (obiettivo di 1,3 miliardi). Vendite soprattutto sul risparmio gestito con Banca Mediolanum e Banca Generali tra le peggiori.