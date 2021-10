Borse giù, preoccupa l’inflazione con il petrolio al top

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee si muovono in chiara flessione sulla scia dell'andamento dei listini asiatici e delle preoccupazioni relative all'inflazione visti i prezzi del greggio che hanno toccato a New York i massimi dal 2014 sopra i 79 dollari al barile (Wti novembre). Il Brent avvicina quota 83 dollari al barile nella consegna dicembre, sempre al top da ottobre 2018. Deludente il dato tedesco sugli ordini all'industria scesi oltre le previsioni nel mese di agosto (-7,7% mensile contro attese di -2,1%), mentre il mercato aspetta il rapporto di settembre sui nuovi occupati negli Usa (che sarà diffuso venerdì 8 ottobre) per ulteriori conferme sullo stato dell'economia americana. La prospettiva di una stretta monetaria della banca centrale Usa fa salire i rendimenti dei titoli di Stato sia in Europa sia negli Stati Uniti.

Prezzo petrolio - Wti Loading...

A Milano si salvano solo i titoli oil

Quasi completamente in rosso il paniere delle 40 big del listino milanese: solo Saipem, che sfrutta i rialzi del greggio e i nuovi contratti di perforazione onshore in Medio Oriente e Sudamerica, resta a galla. Piatte Banco Bpm e Unicredit a conferma dell'interesse sul settore bancario vista l'attesa di una accelerazione dell'M&A, a cominciare dall'asse Unicredit-Mps, dopo le elezioni amministrative in Italia. Giù Stmicroelectronics, Moncler e Campari, vendite anche su Mediobanca e Stellantis.

Loading...

Gas naturale, prezzi in Europa toccano record a 130 euro

Non si arresta la corsa dei prezzi del gas naturale in Europa. Il contratto spot sul mercato olandese TTF, tra i più grandi e liquidi dell'Europa continentale, ha raggiunto i 130 euro per megawatt/ora (MWH), un livello mai toccato in precedenza. Il contratto front-month per novembre è cresciuto di oltre il 400% dall'inizio dell'anno.

Proseguono gli acquisti sul dollaro, euro sotto quota 1,16

Il cambio euro/dollaro si consolida sotto quota 1,16: gli acquisti sul biglietto verde americane sono alimentati dalla prospettiva di una stretta monetaria della banca centrale Usa e gli investitori

Tokyo chiude in calo una seduta contrastata

La Borsa di Tokyo chiude in calo una seduta contrastata nella quale ha tentato in avvio, senza successo, di interrompere la serie di sette sedute negative che l'ha caratterizzata in questa fase. Tentativo fallito per un'inversione di rotta con l'indice Nikkei dei 225 titoli guida che fa segnare nel finale 27.528 punti, in calo dell'1,05%. In avvio la Borsa di Tokyo ha preso una tendenza al rialzo sulla scia della chiusura positiva di Wall Street e gli investitori sono tornati ad acquistare anche alla ricerca delle occasioni dopo che il listino nelle ultime sedute ha perso complessivamente circa l'8%. A provocare l'inversione di rotta sono stati tuttavia i ribassi dei titoli del settore auto e delle compagnie aeree. Prevale sui mercati il nervosismo per l'aumento, rapido, dei prezzi energetici che sta rialzando le aspettative globali sull'inflazione.