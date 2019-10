Borse europee con gli occhi puntati sulla Brexit e sulle trimestrali Usa Vendite al dettaglio negli Usa e trimestrali americane tra i market mover della giornata. E poi Brexit: ieri i listini hanno puntato su un'intesa tra Londra e l'Unione Europea dopo le parole del negoziatore Ue Barnier che hanno prevalso sul Fondo Monetario internazionale che ha tagliato le stime di crescita globali ai minimi dal 2008. Oggi il clima appare ancora incerto e un accordo non appare così scontato. Sterlina in calo di Chiara Di Cristofaro

Brexit sotto i riflettori dei mercati europei stamattina, dopo le dichiarazioni promettenti di ieri che fanno ben sperare in un accordo in arrivo dopo due anni di negoziati per l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue. Domani infatti inizia il vertice europeo e le parti devono presentarsi con un'intesa per un'uscita regolamentata che eviti una 'hard Brexit' il 31 ottobre. In mattinata, però, i nodi non si sono ancora sciolti e la situazione sembra nuovamente a un punto di stallo.

Le Borse europee restano quindi caute, con gli indici che faticano a trovare una direzione in attesa di novità che potrebbero arrivare oggi nel primo pomeriggio dopo che il negoziatore Ue Michel Barnier avrà fatto il punto con i rappresentati degli Stati membri presso la Ue. Per Luigi Nardella, responsabile Gestioni di Ceresio Investors, «ci sono buone prospettive» per un accordo. «Boris Johnson è determinatissimo in tal senso in quanto andare alle elezioni senza un 'deal' significherebbe spaccare il partito e dover cercare un accordo umiliante con il Brexit Party di Farage. Chiuso l’accordo d’uscita però - sottolinea Nardella - la prossima partita sarà la negoziazione di un’intesa commerciale».

Restano sotto i riflettori le trimestrali Usa, a partire da Bank of America che nel terzo trimestre Bank ha visto calare i profitti, che hanno comunque superato le stime, e ha riportato ricavi oltre le previsioni, grazie all'andamento delle attività consumer e banking che hanno bilanciato il rallentamento del trading. Nei tre mesi a settembre l'istituto di Charlotte, in North Carolina, ha riportato un utile netto di 5,8 miliardi di dollari, 56 centesimi per azione, il 19,4% in meno rispetto ai 7,2 miliardi, 66 centesimi per azione, dello stesso periodo dell'anno scorso.



Andamento Piazza Affari FTSE Mib

L'azionario europeo quindi resta in stand-by, in attesa di novità dalla Brexit. A livello settoriale ben comprato tutto il comparto auto dopo i dati sulle immatricolazione europee di settembre, che hanno visto una crescita del mercato del 14,4%. In realtà, il dato è condizionato comunque dalla debolezza del settembre 2018, con cui si confronta. A Piazza Affari gli acquisti premianoFiat Chrysler Automobiles che si porta in cima al listino principale. Scattano i realizzi su Poste Italiane, che ieri ha toccato i massimi storici, con una capitalizzazione che è arrivata al livello record di 14 miliardi di euro. Banco Bpm guida in Borsa il rialzo dei titoli bancari, tutti in evidenza a metà seduta: la performance dell'istituto milanese secondo gli operatori è sostenuta dalle voci sulla possibile vendita della controllata del credito al consumo ProFamily. Proseguono intanto le valutazioni delle case di investimento sulla potenziale combinazione tra

l'istituto e Ubi Banca : secondo gli analisti di Ubs, l'aggregazione è possibile anche se probabilmente non sarà in tempi brevi vista la volontà di consolidare l'asset quality e la situazione patrimoniale dei due istituti. Deboli le utility, mentre fuori dal listino principale riprende a correre Gedi dopo la pausa di ieri, sempre ben al di sopra dell'offerta di 0,25 euro della Romed di Carlo De Benedetti. In salita anche Piaggio, dopo che Ubi Banca ha avviato la copertura sul titolo con un un 'buy'.

La sterlina ripiega dopo il rally di ieri. La seduta della vigilia è stata caratterizzata dal fortissimo apprezzamento della sterlina, in scia alle indiscrezioni uscite sulla Brexit. Il cambio euro/sterlina ha così aggiornato i minimi da cinque mesi scendendo in prossimità di 0,86. Stamattina la divisa britannica ripiega dai massimi, con qualche elemento di incertezza in più nel quadro dell'accordo. L’ottimismo sulla Brexit, sottolineano gli analisti di Mps Capital Services, ha pesato anche sull’euro che, subito dopo la notizia, ha recuperato le perdite registrate fino a quel momento verso dollaro. Stamani il cambio euro/dollaro è balzato rapidamente fino 1,1060 per poi ripiegare, dopo le parole della Merkel su un possibile aumento della spesa fiscale in caso di recessione.