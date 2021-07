Borse in risalita, Piazza Affari nel segno di farmaceutica e utility

BTp, spread stabile a 105 punti

Stabile lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (IT0005436693) e il pari durata tedesco è indicato a 105 punti base, lo stesso livello del closing precedente. Il rendimento del decennale italiano si attesta allo 0,77%, rispetto allo 0,76% della vigilia.

Borsa Tokyo: +2,2% spinta da ordini macchinari in Giappone



Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha chiuso in rialzo del 2,2% a 28569,02 punti, trainato al rialzo dai risultati degli ordini sui macchinari. A maggio scorso sono infatti saliti su mese del 7,8%, ben oltre le attese. Ha influito positivamente sull'esito della giornata anche il buon andamento di Wall Street che ha messo da parte le preoccupazioni legate alla variante Delta. Nonostante le preoccupazioni per la recrudescenza del coronavirus e il possibile rallentamento delle misure di sostegno da parte della banca centrale degli Usa, venerdi' scorso il mercato statunitense e', infatti, rimbalzato ampiamente."Le eccessive preoccupazioni per un rallentamento economico stanno svanendo", il che avvantaggia anche il mercato di Tokyo, ha commentato Okasan Online Securities in una nota.

In generale sono state vivaci le Borse asiatiche grazie alla mossa a sorpresa della banca centrale cinese che ha ridotto il tasso sulle riserve obbligatorie delle banche come misura di ulteriore stimolo all'economia. In settimana atteso il Pil cinese del secondo trimestre.



Venerdì il rimbalzo con Wall Street di nuovo da record

Nella giornata di venerdì i mercati azionari hanno prontamente recuperato la sbandata subita nella seduta precedente, la peggiore dell’anno marchiata dalla doppia insidia della ripresa dei contagi legata alla diffusione delle varianti del virus e dei timori per le future mosse di politica monetaria da parte delle Banche centrali. Il giorno successivo alla pubblicazione da parte della Bce delle nuove indicazioni sulle strategie da seguire nel prendere le proprie decisioni (l’obiettivo dell’inflazione al 2% è diventato «simmetrico») con la il mercato ha valutato le novità comunicate dall’Eurotower in senso più «accomodante» rispetto a quanto fatto subito dopo l’annuncio. Anche Wall Street è risalita segnando nuovi record.