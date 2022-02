Borse, la guerra scuote i mercati: in forte calo le asiatiche

Ascolta la versione audio dell'articolo

Borse asiatiche a picco dopo l’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe russe. Hong Kong cede il 3,2%, Seul il 2,6%, Tokyo il 2%, Shenzhen il 2,2% e Shanghai l’1,5% sulla paura scatenata dallo scoppio del conflitto. Sydney ha chiuso in ribasso del 3%. Sul mercato valutario lo yen prosegue la fase di rafforzamento sul dollaro a 114,90 e sull’euro a 129,90.

Focus sull’Ucraina

Oggi, in assenza di dati economici importanti dall’Europa (qualche brivido potrebbe invece arrivare dagli Stati Uniti su questo fronte), gli occhi resteranno dunque puntati sull’evoluzione della crisi in Ucraina. I mercati nei giorni scorsi sono rimasti rincuorati dal fatto che le sanzioni varate contro Mosca sono state (almeno per ora) blande rispetto alle attese, ma nuove decisioni, tanto più dopo gli ultimi eventi, potrebbero arrivare.

Attesa per inflazione e Bce

A preoccupare è anche l’inflazione. Mercoledì è arrivata da Eurostat la conferma che in Eurozona a gennaio il costo della vita è salto al 5,1%. Ma nuove indicazioni arriveranno nei prossimi giorni, quando saranno pubblicati i primi dati preliminari sull’inflazione di febbraio. Si inizia venerdì con quella francese, per continuare lunedì con quella di Spagna e Portogallo, per finire il primo marzo con i dati di Italia e Germania e il 2 marzo con quelli dell’Eurozona. Ma la vera data chiave sarà il 10 marzo: quel giorno, in contemporanea alle 14,30, uscirà il dato sull’inflazione Usa (determinante per definire le «strette» della Fed) e inizierà la conferenza stampa della Bce. In quell’occasione la Banca centrale europea avrà le nuove proiezioni macroeconomiche, per cui potrà dare maggiori indicazioni su cosa intenda fare nei prossimi mesi.

L’asta dei BoT

Intanto lo Stato italiano si trova a fare i conti con l’aumento dei tassi già avvenuto. Oggi il Tesoro colloca in asta BoT semestrali per 5,5 miliardi di euro. E il costo dovrebbe salire ancora. Del resto stanno salendo anche i tassi a lungo termine, con lo spread BTp-Bund ormai sempre sopra i 170 punti base.

Gli avvenimenti di oggi

Oggi a Parigi si tiene un incontro informale dei membri del Consiglio direttivo Bce. Contemporaneamente arriveranno alcuni dati economici. Si inizia con la Francia, che comunicherà il dato sulla fiducia consumatori a febbraio. Poi si passa all’Italia, con il fatturato dell’industria di dicembre. Infine dagli Stati Uniti arriveanno il Pil preliminare del quarto trimestre, le richieste di sussidio settimanali e le vendite di nuove case a gennaio.