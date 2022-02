Borse in guerra, ma la storia suggerisce calma

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ingresso della Russia in Ucraina ha prodotto una inevitabile reazione negativa sui mercati finanziari. Anche perché è stato più ampio del previsto. Giovedì, il giorno dell’invasione, Plus24 è stato chiuso con il ribasso dei listini azionari internazionali e con il tonfo delle attività finanziarie russe: l’indice Rts in dollari ha perso il 40%, il Moex in valuta locale meno (- 23%), ma in compenso il Rublo è stato travolto.

Gli investitori hanno riparato nei beni rifugio: l’oro, salito...