Borse in guerra: 4 grafici per capire punti di svolta e livelli da monitorare

Comprendere dove possano andare i mercati, a fronte di una tragedia umanitaria qual è la guerra in Ucraina, è molto complesso. Le variabili in gioco sono molteplici e gli scenari possono mutare (anche in negativo, purtroppo) da un momento all’altro. In simili casi, ribadendo che il contesto resta altamente erratico e volatile, una mano può darla l’analisi tecnica.

Certo: quest’ultima rischia di essere invalidata, soprattutto nel breve-brevissimo periodo, dal flusso di notizie che arrivano dal fronte...